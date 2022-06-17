Стремянка Вихрь СС 73/5/1/28
Арт. О00000013577
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|2660х570
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Анодированная
|Нет
- Стальная стремянка Вихрь СС 1х9 73/5/1/28 предназначена для проведения различных работ на высоте. Конструкция модели изготовлена из стали и имеет гальваническое антикоррозийное покрытием, что обеспечивает надежность и продолжительный срок службы. Рифление ступеней предотвращает соскальзывание стопы, делая подъем и спуск безопасным. Пластиковые накладки не дают стремянке скользить по поверхности
Преимущества
- Противоскользящие накладки на ножках
- Прочный страховочный ремень
- Рифленые ступени - для безопасного подъёма и спуска
- Небольшие габариты Вихрь СС 1х9 73/5/1/28
- Не требует специального ухода
- Дуга безопасности