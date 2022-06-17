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Стремянка Вихрь СС 73/5/1/28
5.0
2
Найти аналог
Стремянки
    Стремянка Вихрь СС 73/5/1/28
    Арт. О00000013577
    5.0
    2
    Стремянка Вихрь СС 73/5/1/28

      Стремянка Вихрь СС 73/5/1/28

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013577
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		2660х570
      Анодированная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стальная стремянка Вихрь СС 1х9 73/5/1/28 предназначена для проведения различных работ на высоте. Конструкция модели изготовлена из стали и имеет гальваническое антикоррозийное покрытием, что обеспечивает надежность и продолжительный срок службы. Рифление ступеней предотвращает соскальзывание стопы, делая подъем и спуск безопасным. Пластиковые накладки не дают стремянке скользить по поверхности

        Преимущества

        • Противоскользящие накладки на ножках
        • Прочный страховочный ремень
        • Рифленые ступени - для безопасного подъёма и спуска
        • Небольшие габариты Вихрь СС 1х9 73/5/1/28
        • Не требует специального ухода
        • Дуга безопасности