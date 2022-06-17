Стремянка Вихрь СС 73/5/1/28

Преимущества

Противоскользящие накладки на ножках

Прочный страховочный ремень

Рифленые ступени - для безопасного подъёма и спуска

Небольшие габариты Вихрь СС 1х9 73/5/1/28

Не требует специального ухода

Дуга безопасности

Стальная стремянка Вихрь СС 1х9 73/5/1/28 предназначена для проведения различных работ на высоте. Конструкция модели изготовлена из стали и имеет гальваническое антикоррозийное покрытием, что обеспечивает надежность и продолжительный срок службы. Рифление ступеней предотвращает соскальзывание стопы, делая подъем и спуск безопасным. Пластиковые накладки не дают стремянке скользить по поверхности