Бита Whirlpower EXCLUSIVE R042-21-0502, РН2х50мм

Бита WHIRLPOWER R042-21-0502, РН2х50мм, RSC & Tork-Meister технология, серия EXCLUSIVE, магнитная - используются в качестве сменной оснастки при работе с шурупами, саморезами или винтами типа Phillips. Благодаря оптимальной геометрии обеспечивают высокую эффективность завинчивания. Рабочие поверхности повышенной твердости гарантируют долгий срок службы насадок. Предназначена для больших нагрузок с применением шуруповерта или дрели. Длина 50 мм.