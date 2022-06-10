Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бита Whirlpower EXCLUSIVE R042-21-0502, РН2х50мм
5.0
2
70 ₽
Биты крестовые PH
    Бита Whirlpower EXCLUSIVE R042-21-0502, РН2х50мм
    Арт. О00000004303
    5.0
    2
    Бита Whirlpower EXCLUSIVE R042-21-0502, РН2х50мм

      Бита Whirlpower EXCLUSIVE R042-21-0502, РН2х50мм

      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000004303
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Whirlpower
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.012
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бита WHIRLPOWER R042-21-0502, РН2х50мм, RSC & Tork-Meister технология, серия EXCLUSIVE, магнитная - используются в качестве сменной оснастки при работе с шурупами, саморезами или винтами типа Phillips. Благодаря оптимальной геометрии обеспечивают высокую эффективность завинчивания. Рабочие поверхности повышенной твердости гарантируют долгий срок службы насадок. Предназначена для больших нагрузок с применением шуруповерта или дрели. Длина 50 мм.