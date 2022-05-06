Бита PH Whirlpower 962-21-0502TH, 2x50 мм

Особенности:

Благодаря оптимальной геометрии обеспечивают высокую эффективность завинчивания.

Рабочие поверхности повышенной твердости гарантируют долгий срок службы насадок.

Рекомендуются для профессионального использования.

Бита WHIRLPOWER используются в качестве сменной оснастки при работе с шурупами, саморезами или винтами типа Phillips.