Бита PH Whirlpower 962-21-0502TH, 2x50 мм
Арт. Х150878218
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|0.12
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Особенности бит
|профессиональная
- Бита WHIRLPOWER используются в качестве сменной оснастки при работе с шурупами, саморезами или винтами типа Phillips.
Особенности:
- Благодаря оптимальной геометрии обеспечивают высокую эффективность завинчивания.
- Рабочие поверхности повышенной твердости гарантируют долгий срок службы насадок.
- Рекомендуются для профессионального использования.