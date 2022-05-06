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Бита PH Whirlpower 962-21-0502TH, 2x50 мм
5.0
2
90 ₽
Биты крестовые PH
    Бита PH Whirlpower 962-21-0502TH, 2x50 мм
    Арт. Х150878218
    5.0
    2
    Бита PH Whirlpower 962-21-0502TH, 2x50 мм
    Бита PH Whirlpower 962-21-0502TH, 2x50 мм
    Бита PH Whirlpower 962-21-0502TH, 2x50 мм
    Бита PH Whirlpower 962-21-0502TH, 2x50 мм
      Бита PH Whirlpower 962-21-0502TH, 2x50 мм
      Бита PH Whirlpower 962-21-0502TH, 2x50 мм
      Бита PH Whirlpower 962-21-0502TH, 2x50 мм
      Бита PH Whirlpower 962-21-0502TH, 2x50 мм

      Бита PH Whirlpower 962-21-0502TH, 2x50 мм

      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х150878218
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Whirlpower
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.12
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бита WHIRLPOWER используются в качестве сменной оснастки при работе с шурупами, саморезами или винтами типа Phillips.

        Особенности:

        • Благодаря оптимальной геометрии обеспечивают высокую эффективность завинчивания.
        • Рабочие поверхности повышенной твердости гарантируют долгий срок службы насадок.
        • Рекомендуются для профессионального использования.