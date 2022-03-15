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Бита Whirlpower 43432, РН2x25 мм
5.0
4
35 ₽
Биты крестовые PH
    Бита Whirlpower 43432, РН2x25 мм
    Арт. Х150878162
    5.0
    4
    Бита Whirlpower 43432, РН2x25 мм

      Бита Whirlpower 43432, РН2x25 мм

      35 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х150878162
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Whirlpower
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.1
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
      35 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Биты WHIRLPOWER используются в качестве сменной оснастки при работе с шурупами, саморезами или винтами типа Phillips. Благодаря оптимальной геометрии обеспечивают высокую эффективность завинчивания. Рабочие поверхности повышенной твердости гарантируют долгий срок службы насадок. Рекомендуются для профессионального использования.