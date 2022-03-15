Бита Whirlpower 43432, РН2x25 мм
Арт. Х150878162
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|0.1
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Особенности бит
|профессиональная
- Биты WHIRLPOWER используются в качестве сменной оснастки при работе с шурупами, саморезами или винтами типа Phillips. Благодаря оптимальной геометрии обеспечивают высокую эффективность завинчивания. Рабочие поверхности повышенной твердости гарантируют долгий срок службы насадок. Рекомендуются для профессионального использования.