Бита WHIRLPOWER 962-22-1272, PH2х127 мм - имеет значительно увеличенную длину, что позволяет с ее помощью производить монтаж в труднодоступных местах. Предназначена для заворачивания шурупов и винтов в процессе выполнения широкого спектра как строительных так и ремонтных работ. На наконечник биты нанесены насечки по технологии RSC, за счет которых шуруп надежно фиксируется на насадке. Бита изготовлена из высокопрочной стали, что позволяет ей работать длительное время при больших нагрузках.