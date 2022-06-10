Бита Whirlpower 272010500202, PH2х50 мм, TiN
Арт. О00000004305
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|0.013
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Особенности бит
|профессиональная
- Бита WHIRLPOWER 272010500202, PH2х50 мм, TiN (Титановое покрытие) - подходит для применения в области профессиональных автосервисных мастерских, производственных предприятий и т. д. Бита используются в качестве сменной оснастки при работе с шурупами, саморезами или винтами типа Phillips. Благодаря оптимальной геометрии обеспечивает высокую эффективность завинчивания. Рабочие поверхности повышенной твердости гарантируют долгий срок службы насадки.