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Бита Whirlpower 272010500202, PH2х50 мм, TiN
5.0
2
Найти аналог
Биты крестовые PH
    Бита Whirlpower 272010500202, PH2х50 мм, TiN
    Арт. О00000004305
    5.0
    2
    Бита Whirlpower 272010500202, PH2х50 мм, TiN

      Бита Whirlpower 272010500202, PH2х50 мм, TiN

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000004305
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Whirlpower
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.013
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бита WHIRLPOWER 272010500202, PH2х50 мм, TiN (Титановое покрытие) - подходит для применения в области профессиональных автосервисных мастерских, производственных предприятий и т. д. Бита используются в качестве сменной оснастки при работе с шурупами, саморезами или винтами типа Phillips. Благодаря оптимальной геометрии обеспечивает высокую эффективность завинчивания. Рабочие поверхности повышенной твердости гарантируют долгий срок службы насадки.