Бита WHIRLPOWER 272010500202, PH2х50 мм, TiN (Титановое покрытие) - подходит для применения в области профессиональных автосервисных мастерских, производственных предприятий и т. д. Бита используются в качестве сменной оснастки при работе с шурупами, саморезами или винтами типа Phillips. Благодаря оптимальной геометрии обеспечивает высокую эффективность завинчивания. Рабочие поверхности повышенной твердости гарантируют долгий срок службы насадки.