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Головка свечная Berger 1/2" 16мм магнитная BG-16SPSM
5.0
2
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Головки торцевые удлиненные
    Головка свечная Berger 1/2" 16мм магнитная BG-16SPSM
    Арт. Х1302710315
    5.0
    2
    Головка свечная Berger 1/2" 16мм магнитная BG-16SPSM
    Головка свечная Berger 1/2" 16мм магнитная BG-16SPSM
      Головка свечная Berger 1/2" 16мм магнитная BG-16SPSM
      Головка свечная Berger 1/2" 16мм магнитная BG-16SPSM

      Головка свечная Berger 1/2" 16мм магнитная BG-16SPSM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302710315
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер головки, мм
      		16
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Свечная головка Berger BG-16SPSM 1/2" 16мм производится с магнитом, который позволяет избежать выскальзывание свечи из головки, а специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук. Данная свечная головка используется для снятия или установки свечей зажигания бензиновых двигателей внутреннего сгорания.

        Преимущества

        • Магнитная
        • Надежность