Головка свечная Berger 1/2" 16мм магнитная BG-16SPSM
Арт. Х1302710315
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер головки, мм
|16
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Размер посадки
|1/2 дюйма
- Свечная головка Berger BG-16SPSM 1/2" 16мм производится с магнитом, который позволяет избежать выскальзывание свечи из головки, а специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук. Данная свечная головка используется для снятия или установки свечей зажигания бензиновых двигателей внутреннего сгорания.
Преимущества
- Магнитная
- Надежность