Головка свечная Berger 1/2" 16мм магнитная BG-16SPSM

Преимущества

Магнитная

Надежность

Свечная головка Berger BG-16SPSM 1/2" 16мм производится с магнитом, который позволяет избежать выскальзывание свечи из головки, а специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук. Данная свечная головка используется для снятия или установки свечей зажигания бензиновых двигателей внутреннего сгорания.