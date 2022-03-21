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Головка торцевая 6-гранная удлиненная Berger BG-12SD13 SuperLock (1/2", 13 мм)
5.0
1
Найти аналог
Головки торцевые удлиненные
    Головка торцевая 6-гранная удлиненная Berger BG-12SD13 SuperLock (1/2", 13 мм)
    Арт. Х1302710287
    5.0
    1
    Головка торцевая 6-гранная удлиненная Berger BG-12SD13 SuperLock (1/2", 13 мм)
    Головка торцевая 6-гранная удлиненная Berger BG-12SD13 SuperLock (1/2", 13 мм)
      Головка торцевая 6-гранная удлиненная Berger BG-12SD13 SuperLock (1/2", 13 мм)
      Головка торцевая 6-гранная удлиненная Berger BG-12SD13 SuperLock (1/2", 13 мм)

      Головка торцевая 6-гранная удлиненная Berger BG-12SD13 SuperLock (1/2", 13 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302710287
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер головки, мм
      		13
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Торцевая головка Berger BG BG-12SD13 изготовлена из хромованадиевой стали (CR-V) и имеет профиль Super Lock, позволяющий работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом. Радиусные грани образуют "карманы", благодаря которым головка легко надевается на гайку или болт с сорванными гранями и без труда отворачивает крепеж.

        Преимущества

        • Специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук
        • Удлиненная торцевая головка позволяет работать в труднодоступных местах