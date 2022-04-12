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Стеклодомкрат Зубр ПРОФИ алюминевый тройной 140кг. 33723-3
5.0
2
Найти аналог
Домкраты
    Стеклодомкрат Зубр ПРОФИ алюминевый тройной 140кг. 33723-3
    Арт. Х1322299113
    5.0
    2
    Стеклодомкрат Зубр ПРОФИ алюминевый тройной 140кг. 33723-3

      Стеклодомкрат Зубр ПРОФИ алюминевый тройной 140кг. 33723-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1322299113
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тройной стеклодомкрат Зубр ПРОФИ 140 кг 33723-3 выполнен из алюминиевого сплава, обладающего высокой прочностью и долговечностью. Данное приспособление применяется для переноски и подъема стекол. При помощи стеклодомкрата можно переносить вес до 100 кг. Для более надежной фиксации заготовки инструмент оснащен тройной присоской.