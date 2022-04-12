Стеклодомкрат Зубр ПРОФИ алюминевый тройной 140кг. 33723-3

Тройной стеклодомкрат Зубр ПРОФИ 140 кг 33723-3 выполнен из алюминиевого сплава, обладающего высокой прочностью и долговечностью. Данное приспособление применяется для переноски и подъема стекол. При помощи стеклодомкрата можно переносить вес до 100 кг. Для более надежной фиксации заготовки инструмент оснащен тройной присоской.