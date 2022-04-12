Стеклодомкрат Зубр ПРОФИ алюминевый тройной 140кг. 33723-3
Арт. Х1322299113
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Тройной стеклодомкрат Зубр ПРОФИ 140 кг 33723-3 выполнен из алюминиевого сплава, обладающего высокой прочностью и долговечностью. Данное приспособление применяется для переноски и подъема стекол. При помощи стеклодомкрата можно переносить вес до 100 кг. Для более надежной фиксации заготовки инструмент оснащен тройной присоской.