Набор инструментов Jonnesway S04H52477S, 77 предметов
Арт. Х130225522
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|7.7
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Габариты, мм
|350х460х80
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- Набор инструментов S04H52477S JONNESWAY 77 компактен и универсален. Это незаменимый для слесарного и монтажного дела комплект, который пригодится и профессионалу, и новичку. Набор 77 предметов S04H52477S JONNESWAY будет полезным в сфере автосервиса, меблировки, промышленного производства, техобслуживания агрегатов. В комплект входят: молоток, пассатижи, клещи, 8 гаечных ключей, 5 отверток и 18 бит, 3 шестигранных ключа, 2 трещотки, множество торцевых головок, 2 воротка, приводы, адаптер и удлинители. Каждое изделие выполнено из надежного металла, поэтому обладает высокой стойкостью к износу. К набору прилагается удобный кейс с отсеками для каждого инструмента. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить универсальный набор JONNESWAY S04H52477S с доставкой в любой регион.
Преимущества набора инструментов JONNESWAY S04H52477S
- Широкая сфера применения
- Длительный срок службы инструментов
- Прочность материала изготовления
- Обширный комплект изделий
- Удобство хранения и транспортировки
Комплектация
- Привод ½
- Привод ¼
- Трещотка R2904 с быстрым сбросом 36 зубцов
- Трещотка S2902 с быстрым сбросом 36 зубцов
- Удлинитель S24H4 125 мм
- Удлинитель S24H4 250 мм
- Свечная головка торцевая S17H4 16 мм
- Свечная головка торцевая S17H4 21 мм
- Адаптер для удлинителя под вороток 3/8(F)x1/2(M)
- Карданный шарнир S15H472
- Карданный шарнир S15H2
- Торцевые головки S04H4:12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм (13 шт.)
- Торцевые головки S04H2: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм (9 шт.)
- Торцевые головки S04HD2 глубокие 8, 10, 12, 13 мм (4 шт.)
- Удлинитель S24H2 75 мм
- Гибкий удлинитель S27H2 145 мм
- Вороток S23H2 Т-образный 130 мм
- Вороток S46H2 150 мм
- Адаптер для вставок
- Биты SPLINE: 3, 4, 5, 6 мм (4 шт.)
- Биты HEX: 3, 4, 5, 6 мм (4 шт.)
- Биты TORX: Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40 (7 шт.)
- Биты PHILIPS: PH1, PH2, PH3 (3 шт.)
- Комбинированные ключи W26: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм (8 шт.)
- Переставные клещи P2810 250 мм
- Пассатижи Р088 200 мм
- Ключи Г-образные шестигранные: 1.5, 2, 3 мм (3 шт.)
- Молоток М09500 GS-стандарт
- Отвертка D04 (+)РН1х80мм
- Отвертка D04 (+)РН2х100 мм
- Отвертка D04 (+)РН3х150 мм
- Отвертка D04 0.8х4х80мм(-)
- Отвертка D04 1.2х6.5х150мм(-)
- Пластиковый кейс