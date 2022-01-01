Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524127S, 1/2", 1/4" DR, 127 предметов
Арт. jonnesway_5490
Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524127S, 1/2", 1/4" DR, 127 предметов
Арт. jonnesway_5490
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|16
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Габариты, мм
|450x620x100
- Универсальный набор инструмента Jonnesway S04H524127S применяется для производства комплексных слесарно-монтажных работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию автомобилей и агрегатов. Большой выбор ключей и насадок для выполнения различных работ. Кейс оснащен рукояткой для удобной транспортировки набора инструментов.