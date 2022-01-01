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Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524127S, 1/2", 1/4" DR, 127 предметов
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Наборы автоинструмента
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524127S, 1/2", 1/4" DR, 127 предметов
    Арт. jonnesway_5490
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524127S, 1/2", 1/4" DR, 127 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524127S, 1/2", 1/4" DR, 127 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524127S, 1/2", 1/4" DR, 127 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524127S, 1/2", 1/4" DR, 127 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524127S, 1/2", 1/4" DR, 127 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524127S, 1/2", 1/4" DR, 127 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524127S, 1/2", 1/4" DR, 127 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524127S, 1/2", 1/4" DR, 127 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524127S, 1/2", 1/4" DR, 127 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524127S, 1/2", 1/4" DR, 127 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524127S, 1/2", 1/4" DR, 127 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524127S, 1/2", 1/4" DR, 127 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524127S, 1/2", 1/4" DR, 127 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524127S, 1/2", 1/4" DR, 127 предметов

      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524127S, 1/2", 1/4" DR, 127 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_5490

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		16
      Габариты, мм
      		450x620x100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента Jonnesway S04H524127S применяется для производства комплексных слесарно-монтажных работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию автомобилей и агрегатов. Большой выбор ключей и насадок для выполнения различных работ. Кейс оснащен рукояткой для удобной транспортировки набора инструментов.