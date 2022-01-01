Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524127S, 1/2", 1/4" DR, 127 предметов

Универсальный набор инструмента Jonnesway S04H524127S применяется для производства комплексных слесарно-монтажных работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию автомобилей и агрегатов. Большой выбор ключей и насадок для выполнения различных работ. Кейс оснащен рукояткой для удобной транспортировки набора инструментов.