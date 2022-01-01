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Набор инструмента универсальный в сумке Jonnesway C-HA78S, 78 предметов
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Наборы автоинструмента
    Набор инструмента универсальный в сумке Jonnesway C-HA78S, 78 предметов
    Арт. jonnesway_5427
    Набор инструмента универсальный в сумке Jonnesway C-HA78S, 78 предметов
    Набор инструмента универсальный в сумке Jonnesway C-HA78S, 78 предметов
    Набор инструмента универсальный в сумке Jonnesway C-HA78S, 78 предметов
      Набор инструмента универсальный в сумке Jonnesway C-HA78S, 78 предметов
      Набор инструмента универсальный в сумке Jonnesway C-HA78S, 78 предметов
      Набор инструмента универсальный в сумке Jonnesway C-HA78S, 78 предметов

      Набор инструмента универсальный в сумке Jonnesway C-HA78S, 78 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_5427

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		14
      Габариты, мм
      		318х578х330
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента  Jonnesway C-HA78S предназначен для проведения комплексных слесарно-монтажных работ. Комплектация позволяет выполнять строительные и ремонтные работы различного типа и подойдет для: мастерской, гаража, строительной площадки. Рабочие части выполнены из прочного материала, который обеспечивает износостойкость и надежность применения. Набор расположен в сумке для инструментов, выполненной из прочной ткани, которая выдерживает большие нагрузки.

        Преимущества

        • 78 предметов
        • Многофункциональность
        • Надежность и удобство применения
        • Износостойкость