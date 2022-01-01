Набор инструмента универсальный в сумке Jonnesway C-HA78S, 78 предметов
Арт. jonnesway_5427
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|14
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Габариты, мм
|318х578х330
- Универсальный набор инструмента Jonnesway C-HA78S предназначен для проведения комплексных слесарно-монтажных работ. Комплектация позволяет выполнять строительные и ремонтные работы различного типа и подойдет для: мастерской, гаража, строительной площадки. Рабочие части выполнены из прочного материала, который обеспечивает износостойкость и надежность применения. Набор расположен в сумке для инструментов, выполненной из прочной ткани, которая выдерживает большие нагрузки.
Преимущества
- 78 предметов
- Многофункциональность
- Надежность и удобство применения
- Износостойкость