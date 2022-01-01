Набор инструмента универсальный в сумке Jonnesway C-HA78S, 78 предметов

Преимущества

78 предметов

Многофункциональность

Надежность и удобство применения

Износостойкость

Универсальный набор инструмента Jonnesway C-HA78S предназначен для проведения комплексных слесарно-монтажных работ. Комплектация позволяет выполнять строительные и ремонтные работы различного типа и подойдет для: мастерской, гаража, строительной площадки. Рабочие части выполнены из прочного материала, который обеспечивает износостойкость и надежность применения. Набор расположен в сумке для инструментов, выполненной из прочной ткани, которая выдерживает большие нагрузки.