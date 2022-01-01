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Набор карданных ключей Jonnesway W43A106S, 6 предметов
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Наборы автоинструмента
    Набор карданных ключей Jonnesway W43A106S, 6 предметов
    Арт. jonnesway_5951
    Набор карданных ключей Jonnesway W43A106S, 6 предметов
    Набор карданных ключей Jonnesway W43A106S, 6 предметов
    Набор карданных ключей Jonnesway W43A106S, 6 предметов
      Набор карданных ключей Jonnesway W43A106S, 6 предметов
      Набор карданных ключей Jonnesway W43A106S, 6 предметов
      Набор карданных ключей Jonnesway W43A106S, 6 предметов

      Набор карданных ключей Jonnesway W43A106S, 6 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_5951

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		1.667
      Габариты, мм
      		310x250x55
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор карданных ключей Jonnesway W43A106S используется во время ремонта транспорта. Набор поставляется в кейсе, что упрощает транспортировку и хранение инструмента.

        Преимущества

        • Ключи изготовлены из хромованадиевой стали, закалены, имеют хромоникелевое покрытие
        • Карданный ключ удобен в ограниченном рабочем пространстве