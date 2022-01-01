Набор карданных ключей Jonnesway W43A106S, 6 предметов
Арт. jonnesway_5951
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Вес, кг
|1.667
|
Габариты, мм
|310x250x55
- Набор карданных ключей Jonnesway W43A106S используется во время ремонта транспорта. Набор поставляется в кейсе, что упрощает транспортировку и хранение инструмента.
Преимущества
- Ключи изготовлены из хромованадиевой стали, закалены, имеют хромоникелевое покрытие
- Карданный ключ удобен в ограниченном рабочем пространстве