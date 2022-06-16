Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H624101SA18, 1/2" и 1/4" DR, 101 предмет
Арт. Ю00000028315
Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H624101SA18, 1/2" и 1/4" DR, 101 предмет
Арт. Ю00000028315
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Вес, кг
|9.47
|
Габариты, мм
|350x465x80
- Универсальный набор инструментов Jonnesway S04H624101SA18, 1/2" и 1/4" DR, 101 предмет - применяется для производства комплексных слесарно-монтажных работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию.
Преимущества
- 101 предмет в наборе
- Длительный срок службы
- Высокое качество
- Прочный кейс