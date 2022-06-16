Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H624101SA18, 1/2" и 1/4" DR, 101 предмет
4.5
2
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H624101SA18, 1/2" и 1/4" DR, 101 предмет
    Арт. Ю00000028315
    4.5
    2
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H624101SA18, 1/2" и 1/4" DR, 101 предмет
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H624101SA18, 1/2" и 1/4" DR, 101 предмет
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H624101SA18, 1/2" и 1/4" DR, 101 предмет
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H624101SA18, 1/2" и 1/4" DR, 101 предмет
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H624101SA18, 1/2" и 1/4" DR, 101 предмет
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H624101SA18, 1/2" и 1/4" DR, 101 предмет
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H624101SA18, 1/2" и 1/4" DR, 101 предмет
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H624101SA18, 1/2" и 1/4" DR, 101 предмет
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H624101SA18, 1/2" и 1/4" DR, 101 предмет
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H624101SA18, 1/2" и 1/4" DR, 101 предмет

      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H624101SA18, 1/2" и 1/4" DR, 101 предмет

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Ю00000028315
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		9.47
      Габариты, мм
      		350x465x80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструментов Jonnesway S04H624101SA18, 1/2" и 1/4" DR, 101 предмет - применяется для производства комплексных слесарно-монтажных работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию. 

        Преимущества

        • 101 предмет в наборе
        • Длительный срок службы
        • Высокое качество
        • Прочный кейс