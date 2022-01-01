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Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52477S, 77 предметов
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Наборы автоинструмента
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52477S, 77 предметов
    Арт. jonnesway_5493
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52477S, 77 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52477S, 77 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52477S, 77 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52477S, 77 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52477S, 77 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52477S, 77 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52477S, 77 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52477S, 77 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52477S, 77 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52477S, 77 предметов

      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52477S, 77 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_5493

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		7.74
      Габариты, мм
      		350х460х80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструментов S04H52477S JONNESWAY 77 компактен и универсален. Это незаменимый для слесарного и монтажного дела комплект, который пригодится и профессионалу, и новичку. Набор 77 предметов S04H52477S JONNESWAY будет полезным в сфере автосервиса, меблировки, промышленного производства, техобслуживания агрегатов. В комплект входят: молоток, пассатижи, клещи, 8 гаечных ключей, 5 отверток и 18 бит, 3 шестигранных ключа, 2 трещотки, множество торцевых головок, 2 воротка, приводы, адаптер и удлинители. Каждое изделие выполнено из надежного металла, поэтому обладает высокой стойкостью к износу. К набору прилагается удобный кейс с отсеками для каждого инструмента. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить универсальный набор JONNESWAY S04H52477S с доставкой в любой регион.

        Преимущества набора инструментов JONNESWAY S04H52477S

        • Широкая сфера применения
        • Длительный срок службы инструментов
        • Прочность материала изготовления
        • Обширный комплект изделий
        • Удобство хранения и транспортировки

        Комплектация

        • Привод ½
        • Привод ¼
        • Трещотка R2904 с быстрым сбросом 36 зубцов
        • Трещотка S2902 с быстрым сбросом 36 зубцов
        • Удлинитель S24H4 125 мм
        • Удлинитель S24H4 250 мм
        • Свечная головка торцевая S17H4 16 мм
        • Свечная головка торцевая S17H4 21 мм
        • Адаптер для удлинителя под вороток 3/8(F)x1/2(M)
        • Карданный шарнир S15H472
        • Карданный шарнир S15H2
        • Торцевые головки S04H4:12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм (13 шт.)
        • Торцевые головки S04H2: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм (9 шт.)
        • Торцевые головки S04HD2 глубокие 8, 10, 12, 13 мм (4 шт.)
        • Удлинитель S24H2 75 мм
        • Гибкий удлинитель S27H2 145 мм
        • Вороток S23H2 Т-образный 130 мм
        • Вороток S46H2 150 мм
        • Адаптер для вставок
        • Биты SPLINE: 3, 4, 5, 6 мм (4 шт.)
        • Биты HEX: 3, 4, 5, 6 мм (4 шт.)
        • Биты TORX: Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40 (7 шт.)
        • Биты PHILIPS: PH1, PH2, PH3 (3 шт.)
        • Комбинированные ключи W26: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм (8 шт.)
        • Переставные клещи P2810 250 мм
        • Пассатижи Р088 200 мм
        • Ключи Г-образные шестигранные: 1.5, 2, 3 мм (3 шт.)
        • Молоток М09500 GS-стандарт
        • Отвертка D04 (+)РН1х80мм
        • Отвертка D04 (+)РН2х100 мм
        • Отвертка D04 (+)РН3х150 мм
        • Отвертка D04 0.8х4х80мм(-)
        • Отвертка D04 1.2х6.5х150мм(-)
        • Пластиковый кейс