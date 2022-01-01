Бочковой комплект для перекачки диз. топлива Piusibox Pico 24 M 24В F00202080
Арт. X1691911505
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|360x360x180
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Для канистр
|Нет
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Длина раздаточного шланга, м
|4
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Адаптер, дюйм
|2
Описание товара:
Заправочный блок на бочку PIUSI Pico 24 M F00202080 через адаптер подсоединяется к бочке или баку и перекачивает антифриз, дизельное топливо, воду. Всасывающая и нагнетающая трубка имеют соединения 3/4", насос оснащен донным фильтром и пропускает 35 литров жидкости в минуту. Ручной заправочный пистолет по окончании работ вставляется в специальный держатель, благодаря которому заправочная зона остается чистой. Компактные размеры и легкий вес бака позволяют легко переносить его. Питание осуществляется от аккумулятора напряжением 24 В.
Преимущества:
- Типы перекачиваемой жидкости: антифриз, дизельное топливо, вода;
- Вертикальная установка со встроенным соединением;
- Питание от аккумулятора напряжением 24 В;
- Универсальный двигатель с корпусом с двойной изоляцией;
- Четырехметровый топливораздаточный шланг позволяет производить удаленную перекачку;
- Адаптер для установки на бочку или бак 2”BSP и M 64x4;
- Высокопроизводительный насос Pico - перекачивает 35 литров жидкости в минуту;
- Небольшой вес - всего 4.5 кг - делает транспортировку удобной;
- Диаметр входного и выходного соединений - 3/4".
Комплектация:
- Заправочный блок на бочку PIUSI Pico 24 M F00202080;
- Упаковка.