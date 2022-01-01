Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бочковой комплект для перекачки диз. топлива Piusibox Pico 24 M 24В F00202080
Найти аналог
Оборудование для перекачки топлива
    Бочковой комплект для перекачки диз. топлива Piusibox Pico 24 M 24В F00202080
    Арт. X1691911505
    Бочковой комплект для перекачки диз. топлива Piusibox Pico 24 M 24В F00202080

      Бочковой комплект для перекачки диз. топлива Piusibox Pico 24 M 24В F00202080

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691911505

      Характеристики

      Производитель
      		Piusi
      Габариты, мм
      		360x360x180
      Для канистр
      		Нет
      Длина раздаточного шланга, м
      		4
      Адаптер, дюйм
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Заправочный блок на бочку PIUSI Pico 24 M F00202080 через адаптер подсоединяется к бочке или баку и перекачивает антифриз, дизельное топливо, воду. Всасывающая и нагнетающая трубка имеют соединения 3/4", насос оснащен донным фильтром и пропускает 35 литров жидкости в минуту. Ручной заправочный пистолет по окончании работ вставляется в специальный держатель, благодаря которому заправочная зона остается чистой. Компактные размеры и легкий вес бака позволяют легко переносить его. Питание осуществляется от аккумулятора напряжением 24 В.

        Преимущества:

        • Типы перекачиваемой жидкости: антифриз, дизельное топливо, вода;
        • Вертикальная установка со встроенным соединением;
        • Питание от аккумулятора напряжением 24 В;
        • Универсальный двигатель с корпусом с двойной изоляцией;
        • Четырехметровый топливораздаточный шланг позволяет производить удаленную перекачку;
        • Адаптер для установки на бочку или бак 2”BSP и M 64x4;
        • Высокопроизводительный насос Pico - перекачивает 35 литров жидкости в минуту;
        • Небольшой вес - всего 4.5 кг - делает транспортировку удобной;
        • Диаметр входного и выходного соединений - 3/4".

        Комплектация:

        • Заправочный блок на бочку PIUSI Pico 24 M F00202080;
        • Упаковка.