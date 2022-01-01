Бочковой комплект для перекачки диз. топлива Piusibox Pico 24 M 24В F00202080

Описание товара:

Заправочный блок на бочку PIUSI Pico 24 M F00202080 через адаптер подсоединяется к бочке или баку и перекачивает антифриз, дизельное топливо, воду. Всасывающая и нагнетающая трубка имеют соединения 3/4", насос оснащен донным фильтром и пропускает 35 литров жидкости в минуту. Ручной заправочный пистолет по окончании работ вставляется в специальный держатель, благодаря которому заправочная зона остается чистой. Компактные размеры и легкий вес бака позволяют легко переносить его. Питание осуществляется от аккумулятора напряжением 24 В.

Преимущества:

Типы перекачиваемой жидкости: антифриз, дизельное топливо, вода;

Вертикальная установка со встроенным соединением;

Питание от аккумулятора напряжением 24 В;

Универсальный двигатель с корпусом с двойной изоляцией;

Четырехметровый топливораздаточный шланг позволяет производить удаленную перекачку;

Адаптер для установки на бочку или бак 2”BSP и M 64x4;

Высокопроизводительный насос Pico - перекачивает 35 литров жидкости в минуту;

Небольшой вес - всего 4.5 кг - делает транспортировку удобной;

Диаметр входного и выходного соединений - 3/4".

Комплектация: