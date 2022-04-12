Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бочковый рычажный насос для 100% антифриза GR44120 - LBP/06
5.0
2
Найти аналог
Оборудование для перекачки топлива
    Бочковый рычажный насос для 100% антифриза GR44120 - LBP/06
    Арт. Х12488107
    5.0
    2
    Бочковый рычажный насос для 100% антифриза GR44120 - LBP/06
    Бочковый рычажный насос для 100% антифриза GR44120 - LBP/06
    Бочковый рычажный насос для 100% антифриза GR44120 - LBP/06
    Бочковый рычажный насос для 100% антифриза GR44120 - LBP/06
    Бочковый рычажный насос для 100% антифриза GR44120 - LBP/06
    Бочковый рычажный насос для 100% антифриза GR44120 - LBP/06
      Бочковый рычажный насос для 100% антифриза GR44120 - LBP/06
      Бочковый рычажный насос для 100% антифриза GR44120 - LBP/06
      Бочковый рычажный насос для 100% антифриза GR44120 - LBP/06
      Бочковый рычажный насос для 100% антифриза GR44120 - LBP/06
      Бочковый рычажный насос для 100% антифриза GR44120 - LBP/06
      Бочковый рычажный насос для 100% антифриза GR44120 - LBP/06

      Бочковый рычажный насос для 100% антифриза GR44120 - LBP/06

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12488107
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Groz
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Индия
      Для канистр
      		Нет
      Адаптер, дюйм
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бочковый рычажный насос для 100% антифриза 300мл/ход GROZ GR44120 - LBP/06 - это профессиональное устройство для установки на емкости (бочки) большого объема 50-205 литров. Прибор обладает высокой производительностью. Насос подходит для частого и интенсивного использования в сфере промышленности, а также для работы в автосервисах и пр. Рекомендуется использовать с антифризом, автомобильными присадками, материалами на нефтяной основе, некорродирующими материалами. Изделие не предназначено для работы с кислотами, растворителями, бензином и т.д.

        Преимущества

        • Производительность: 300 мл за 1 ход
        • Эргономичная ручка
        • Надежность
        • Высокая производительность
        • Комбинированный (1.1/2'' и 2'') резьбовой адаптер для бочек
        • Телескопический металлический заборник
        • Головка и резьбовой адаптер из литого алюминия