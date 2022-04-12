Бочковый рычажный насос для 100% антифриза GR44120 - LBP/06

Преимущества

Производительность: 300 мл за 1 ход

Эргономичная ручка

Надежность

Высокая производительность

Комбинированный (1.1/2'' и 2'') резьбовой адаптер для бочек

Телескопический металлический заборник

Головка и резьбовой адаптер из литого алюминия

Бочковый рычажный насос для 100% антифриза 300мл/ход GROZ GR44120 - LBP/06 - это профессиональное устройство для установки на емкости (бочки) большого объема 50-205 литров. Прибор обладает высокой производительностью. Насос подходит для частого и интенсивного использования в сфере промышленности, а также для работы в автосервисах и пр. Рекомендуется использовать с антифризом, автомобильными присадками, материалами на нефтяной основе, некорродирующими материалами. Изделие не предназначено для работы с кислотами, растворителями, бензином и т.д.