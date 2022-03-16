Ручной насос для емкостей 20 л Groz EZF/2 GR 44171 (шланг 1,22 м)
Арт. Х1248808
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
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Для канистр
|Да
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Длина раздаточного шланга, м
|1.22
- Ручной насос для канистр 20л, для масел, антифриза, шланг 1.22м GROZ GR44171 - EZF/2 прост и легок в использовании. Предназначен для раздачи некорродирующих материалов, таких как: моторные и трансмиссионные масла, масла для 2-тактных двигателей, антифризы и их концентраты, дизельное топливо и пр. Подходит для использования в автосервисах и мастерских при техническом обслуживании различных узлов и агрегатов автотранспортных средств.
Преимущества
- Эргономичность
- Стальной заборник
- Головка насоса из полиэтилена
- Головка насоса имеет клапан для слива лишней жидкости в контейнер
- Производительность: 1 литр за 15 ходов
- Длина шланга - 1.22 м