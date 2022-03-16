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Ручной насос для емкостей 20 л Groz EZF/2 GR 44171 (шланг 1,22 м)
5.0
2
Найти аналог
Оборудование для перекачки топлива
    Ручной насос для емкостей 20 л Groz EZF/2 GR 44171 (шланг 1,22 м)
    Арт. Х1248808
    5.0
    2
    Ручной насос для емкостей 20 л Groz EZF/2 GR 44171 (шланг 1,22 м)

      Ручной насос для емкостей 20 л Groz EZF/2 GR 44171 (шланг 1,22 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1248808
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Groz
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Индия
      Для канистр
      		Да
      Длина раздаточного шланга, м
      		1.22
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручной насос для канистр 20л, для масел, антифриза, шланг 1.22м GROZ GR44171 - EZF/2 прост и легок в использовании. Предназначен для раздачи некорродирующих материалов, таких как: моторные и трансмиссионные масла, масла для 2-тактных двигателей, антифризы и их концентраты, дизельное топливо и пр. Подходит для использования в автосервисах и мастерских при техническом обслуживании различных узлов и агрегатов автотранспортных средств.

        Преимущества

        • Эргономичность
        • Стальной заборник
        • Головка насоса из полиэтилена
        • Головка насоса имеет клапан для слива лишней жидкости в контейнер
        • Производительность: 1 литр за 15 ходов
        • Длина шланга - 1.22 м