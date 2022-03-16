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Ручной маслораздатчик Groz OLP/12 GR 44180 (125 мл/ход)
Арт. Х12488101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
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Для канистр
|Нет
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Длина раздаточного шланга, м
|1.2
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- Ручной маслораздатчик, 12л, 125мл/ход GROZ GR44180 - OLP/12 активно применяется в автосервисах для раздачи маслянистых смазочных материалов различной вязкости непосредственно в узлы и механизмы автомобилей. Устройство подходит для перекачивания некорродирующих материалов, таких как: моторные масла, дизель, керосин и пр.
Преимущества
- Удобная форма рукоятки
- Износостойкие латунные поршневые кольца
- Изменяемое положение рукоятки
- Переключатель с высокого давления на большой объем
- Литой цинковый поршень
- Объем ведра 12 литров
- Производительность: 125 мл за 1 ход