Ручной маслораздатчик Groz OLP/12 GR 44180 (125 мл/ход)

Преимущества

Удобная форма рукоятки

Износостойкие латунные поршневые кольца

Изменяемое положение рукоятки

Переключатель с высокого давления на большой объем

Литой цинковый поршень

Объем ведра 12 литров

Производительность: 125 мл за 1 ход

Ручной маслораздатчик, 12л, 125мл/ход GROZ GR44180 - OLP/12 активно применяется в автосервисах для раздачи маслянистых смазочных материалов различной вязкости непосредственно в узлы и механизмы автомобилей. Устройство подходит для перекачивания некорродирующих материалов, таких как: моторные масла, дизель, керосин и пр.