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Ручной маслораздатчик Groz OLP/12 GR 44180 (125 мл/ход)
5.0
1
10 100 ₽
Оборудование для перекачки топлива
  • Персональная скидка
Ручной маслораздатчик Groz OLP/12 GR 44180 (125 мл/ход)
Арт. Х12488101
5.0
1
Ручной маслораздатчик Groz OLP/12 GR 44180 (125 мл/ход)
Ручной маслораздатчик Groz OLP/12 GR 44180 (125 мл/ход)
  • Персональная скидка
Ручной маслораздатчик Groz OLP/12 GR 44180 (125 мл/ход)
Ручной маслораздатчик Groz OLP/12 GR 44180 (125 мл/ход)

Ручной маслораздатчик Groz OLP/12 GR 44180 (125 мл/ход)

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10 100 ₽
за штуку
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12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х12488101
5.0
1

Характеристики

Производитель
Groz
Страна производства
Индия
Родина бренда
Индия
Для канистр
Нет
Длина раздаточного шланга, м
1.2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 100 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Ручной маслораздатчик, 12л, 125мл/ход GROZ GR44180 - OLP/12 активно применяется в автосервисах для раздачи маслянистых смазочных материалов различной вязкости непосредственно в узлы и механизмы автомобилей. Устройство подходит для перекачивания некорродирующих материалов, таких как: моторные масла, дизель, керосин и пр.

    Преимущества

    • Удобная форма рукоятки
    • Износостойкие латунные поршневые кольца
    • Изменяемое положение рукоятки
    • Переключатель с высокого давления на большой объем
    • Литой цинковый поршень
    • Объем ведра 12 литров
    • Производительность: 125 мл за 1 ход