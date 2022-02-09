Электрическая насосная станция Belamos XA 06 ALL, чугун

Преимущества

Чугунный корпус предохраняет внутренние детали от повреждений и обеспечивает долгий срок службы

Производительность насосной станции - 2800 литров в час

Аппарат предназначен для длительного использования

Не требует особого обслуживания

Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XA 06 ALL применяется для поднятия чистой воды из колодцев, резервуаров и открытых водоемов с глубины до 8 метров. Модель оснащена однофазным двигателем с теплозащитой, рассчитанным на продолжительный режим работы. Предусмотрен манометр для удобного визуального контроля давления. Корпус выполнен из чугуна, что гарантирует надежную защиту внутренним деталям от механических повреждений и обеспечивает долгий срок службы. Для надежного крепления аппарата к поверхности в ножках мембранного бака имеются высверленные отверстия под шурупы.