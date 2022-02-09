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Электрическая насосная станция Belamos XA 06 ALL, чугун
3.2
9
10 948 ₽
Насосные станции водоснабжения
    Электрическая насосная станция Belamos XA 06 ALL, чугун
    Арт. X1692052
    3.2
    9
    Электрическая насосная станция Belamos XA 06 ALL, чугун
    Электрическая насосная станция Belamos XA 06 ALL, чугун
    Электрическая насосная станция Belamos XA 06 ALL, чугун
      Электрическая насосная станция Belamos XA 06 ALL, чугун
      Электрическая насосная станция Belamos XA 06 ALL, чугун
      Электрическая насосная станция Belamos XA 06 ALL, чугун

      Электрическая насосная станция Belamos XA 06 ALL, чугун

      10 948 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. X1692052
      3.2
      9

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      10 948 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XA 06 ALL применяется для поднятия чистой воды из колодцев, резервуаров и открытых водоемов с глубины до 8 метров. Модель оснащена однофазным двигателем с теплозащитой, рассчитанным на продолжительный режим работы. Предусмотрен манометр для удобного визуального контроля давления. Корпус выполнен из чугуна, что гарантирует надежную защиту внутренним деталям от механических повреждений и обеспечивает долгий срок службы. Для надежного крепления аппарата к поверхности в ножках мембранного бака имеются высверленные отверстия под шурупы.

        Преимущества

        • Чугунный корпус предохраняет внутренние детали от повреждений и обеспечивает долгий срок службы
        • Производительность насосной станции - 2800 литров в час
        • Аппарат предназначен для длительного использования
        • Не требует особого обслуживания