Электрическая насосная станция Belamos XA 06 ALL, чугун
Арт. X1692052
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
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- Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XA 06 ALL применяется для поднятия чистой воды из колодцев, резервуаров и открытых водоемов с глубины до 8 метров. Модель оснащена однофазным двигателем с теплозащитой, рассчитанным на продолжительный режим работы. Предусмотрен манометр для удобного визуального контроля давления. Корпус выполнен из чугуна, что гарантирует надежную защиту внутренним деталям от механических повреждений и обеспечивает долгий срок службы. Для надежного крепления аппарата к поверхности в ножках мембранного бака имеются высверленные отверстия под шурупы.
Преимущества
- Чугунный корпус предохраняет внутренние детали от повреждений и обеспечивает долгий срок службы
- Производительность насосной станции - 2800 литров в час
- Аппарат предназначен для длительного использования
- Не требует особого обслуживания