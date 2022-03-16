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Насосная станция Belamos XA 13 I ALL
5.0
3
17 940 ₽
18 422 ₽
Насосные станции водоснабжения
    Насосная станция Belamos XA 13 I ALL
    Арт. X16920121
    5.0
    3
    Насосная станция Belamos XA 13 I ALL

      Насосная станция Belamos XA 13 I ALL

      • -482 ₽
      17 940 ₽
      18 422 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 550 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. X16920121
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      • -482 ₽
      17 940 ₽
      18 422 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 550 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насосная станция водоснабжения BELAMOS ХА 13 I ALL используется для подъема и перекачивания чистой воды из скважин, водоемов. Также применяется для поддержания давления в автоматическом режиме в системе водоснабжения дома, дачи или коттеджа. Насосная станция водоснабжения BELAMOS ХА 13 I ALL рассчитана на работу с неагрессивными жидкостями, без примесей, которые способны вывести из строя конструктивные элементы оборудования. Блок управления станцией вынесен в верхнюю часть насоса, благодаря чему облегчается доступ к станции, расположенной в ограниченном пространстве. Модель имеет чугунный корпус, который надежно защищает внутренние детали от повреждений и увеличивает срок службы устройства. Рабочие параметры контролируются с помощью манометра. Максимальная высота подъема воды — 50 м. Параметры давления контролируются посредством встроенного реле.

        Преимущества

        • Модель рассчитана на интенсивный режим эксплуатации
        • Низкий уровень шума
        • Электродвигатель автоматически отключается при перегреве
        • Простота и безопасность использования