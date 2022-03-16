Насосная станция Belamos XA 13 I ALL
Арт. X16920121
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Для повышения давления
|Нет
|
Частотное регулирование
|без частотного регулирования
С этим товаром смотрят
- Насосная станция водоснабжения BELAMOS ХА 13 I ALL используется для подъема и перекачивания чистой воды из скважин, водоемов. Также применяется для поддержания давления в автоматическом режиме в системе водоснабжения дома, дачи или коттеджа. Насосная станция водоснабжения BELAMOS ХА 13 I ALL рассчитана на работу с неагрессивными жидкостями, без примесей, которые способны вывести из строя конструктивные элементы оборудования. Блок управления станцией вынесен в верхнюю часть насоса, благодаря чему облегчается доступ к станции, расположенной в ограниченном пространстве. Модель имеет чугунный корпус, который надежно защищает внутренние детали от повреждений и увеличивает срок службы устройства. Рабочие параметры контролируются с помощью манометра. Максимальная высота подъема воды — 50 м. Параметры давления контролируются посредством встроенного реле.
Преимущества
- Модель рассчитана на интенсивный режим эксплуатации
- Низкий уровень шума
- Электродвигатель автоматически отключается при перегреве
- Простота и безопасность использования