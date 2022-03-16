Насосная станция Belamos XA 13 I ALL

Преимущества

Модель рассчитана на интенсивный режим эксплуатации

Низкий уровень шума

Электродвигатель автоматически отключается при перегреве

Простота и безопасность использования

Насосная станция водоснабжения BELAMOS ХА 13 I ALL используется для подъема и перекачивания чистой воды из скважин, водоемов. Также применяется для поддержания давления в автоматическом режиме в системе водоснабжения дома, дачи или коттеджа. Насосная станция водоснабжения BELAMOS ХА 13 I ALL рассчитана на работу с неагрессивными жидкостями, без примесей, которые способны вывести из строя конструктивные элементы оборудования. Блок управления станцией вынесен в верхнюю часть насоса, благодаря чему облегчается доступ к станции, расположенной в ограниченном пространстве. Модель имеет чугунный корпус, который надежно защищает внутренние детали от повреждений и увеличивает срок службы устройства. Рабочие параметры контролируются с помощью манометра. Максимальная высота подъема воды — 50 м. Параметры давления контролируются посредством встроенного реле.