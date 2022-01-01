Станция водоснабжения Belamos XK 09 E

Преимущества:

Прочная ручка позволяет легко переносить агрегат с места на место

Автоматический режим работы насосной станции БЕЛАМОС XK 09 E обеспечивает электронный блок управления

Корпус выполнен из пластика, что существенно облегчает вес конструкции

Компактные размеры

Двигатель защищен от перегрузок

Глубина всасывания до 8 метров

Не требует постоянного технического обслуживания

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Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XK 09 E оснащена электронным блоком управления, который осуществляет оперативный контроль за рабочим процессом в автоматическом режиме. Предназначена для организации полива садового участка и водоснабжения частного дома. Агрегат оборудован насосом производительностью 47 литров в минуту при максимальной высоте подъема 42 метра. Пластиковый корпус существенно снижает вес конструкции, а удобная ручка позволяет легко переносить аппарат с места на место. Для более эффективной работы насоса рекомендуется использовать обратный клапан (не входит в комплект поставки), предотвращающий отток воды из всасывающей магистрали (трубы, шланга).