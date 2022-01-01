Станция водоснабжения Belamos XK 09 E
Арт. X16920119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XK 09 E оснащена электронным блоком управления, который осуществляет оперативный контроль за рабочим процессом в автоматическом режиме. Предназначена для организации полива садового участка и водоснабжения частного дома. Агрегат оборудован насосом производительностью 47 литров в минуту при максимальной высоте подъема 42 метра. Пластиковый корпус существенно снижает вес конструкции, а удобная ручка позволяет легко переносить аппарат с места на место. Для более эффективной работы насоса рекомендуется использовать обратный клапан (не входит в комплект поставки), предотвращающий отток воды из всасывающей магистрали (трубы, шланга).
Преимущества:
- Прочная ручка позволяет легко переносить агрегат с места на место
- Автоматический режим работы насосной станции БЕЛАМОС XK 09 E обеспечивает электронный блок управления
- Корпус выполнен из пластика, что существенно облегчает вес конструкции
- Компактные размеры
- Двигатель защищен от перегрузок
- Глубина всасывания до 8 метров
- Не требует постоянного технического обслуживания
- Встроенный фильтр