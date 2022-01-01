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Станция водоснабжения Belamos XK 09 E
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Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Belamos XK 09 E
    Арт. X16920119
    Станция водоснабжения Belamos XK 09 E

      Станция водоснабжения Belamos XK 09 E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16920119

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XK 09 E оснащена электронным блоком управления, который осуществляет оперативный контроль за рабочим процессом в автоматическом режиме. Предназначена для организации полива садового участка и водоснабжения частного дома. Агрегат оборудован насосом производительностью 47 литров в минуту при максимальной высоте подъема 42 метра. Пластиковый корпус существенно снижает вес конструкции, а удобная ручка позволяет легко переносить аппарат с места на место. Для более эффективной работы насоса рекомендуется использовать обратный клапан (не входит в комплект поставки), предотвращающий отток воды из всасывающей магистрали (трубы, шланга).

        Преимущества:

        • Прочная ручка позволяет легко переносить агрегат с места на место
        • Автоматический режим работы насосной станции БЕЛАМОС XK 09 E обеспечивает электронный блок управления
        • Корпус выполнен из пластика, что существенно облегчает вес конструкции
        • Компактные размеры
        • Двигатель защищен от перегрузок
        • Глубина всасывания до 8 метров
        • Не требует постоянного технического обслуживания
        • Встроенный фильтр