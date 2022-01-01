Станция водоснабжения Belamos XA 1600 ALL
Арт. X1692092
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XA 1600 ALL способна выкачивать воду из колодцев, резервуаров и открытых водоемов с глубины до 8 метров. Высокая производительность (82 литра в минуту) позволяет подключать к сети дополнительные источники водозабора: стиральные машины, водонагреватели, газовые колонки, автоматизированные системы полива и орошения. Агрегат оснащен гидроаккумулятором емкостью 100 литров, что обеспечивает внушительный запас воды на случай отключения электроэнергии. Автоматика повышает эффективность работы станции.
Преимущества:
- Глубина всасывания 8/30.
- Высокая производительность - 4900 л/час.
- Аппарат рассчитан на длительный режим работы.
- Станция оборудована реле давления, за счет которого давление воды в системе поддерживается в автоматическом режиме.
- Максимальная температура жидкости - 35 градусов.
- Не требует особого обслуживания.
- Вместительный мембранный резервуар - 100 литров.
- Защита двигателя от перегрева.