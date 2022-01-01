Станция водоснабжения Belamos XA 1600 ALL

Преимущества:

Глубина всасывания 8/30.

Высокая производительность - 4900 л/час.

Аппарат рассчитан на длительный режим работы.

Станция оборудована реле давления, за счет которого давление воды в системе поддерживается в автоматическом режиме.

Максимальная температура жидкости - 35 градусов.

Не требует особого обслуживания.

Вместительный мембранный резервуар - 100 литров.

Защита двигателя от перегрева.

Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XA 1600 ALL способна выкачивать воду из колодцев, резервуаров и открытых водоемов с глубины до 8 метров. Высокая производительность (82 литра в минуту) позволяет подключать к сети дополнительные источники водозабора: стиральные машины, водонагреватели, газовые колонки, автоматизированные системы полива и орошения. Агрегат оснащен гидроаккумулятором емкостью 100 литров, что обеспечивает внушительный запас воды на случай отключения электроэнергии. Автоматика повышает эффективность работы станции.