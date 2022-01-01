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Станция водоснабжения Belamos XA 1600 ALL
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Belamos XA 1600 ALL
    Арт. X1692092
    Станция водоснабжения Belamos XA 1600 ALL

      Станция водоснабжения Belamos XA 1600 ALL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1692092

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XA 1600 ALL способна выкачивать воду из колодцев, резервуаров и открытых водоемов с глубины до 8 метров. Высокая производительность (82 литра в минуту) позволяет подключать к сети дополнительные источники водозабора: стиральные машины, водонагреватели, газовые колонки, автоматизированные системы полива и орошения. Агрегат оснащен гидроаккумулятором емкостью 100 литров, что обеспечивает внушительный запас воды на случай отключения электроэнергии. Автоматика повышает эффективность работы станции. 

        Преимущества:

        • Глубина всасывания 8/30.
        • Высокая производительность - 4900 л/час.
        • Аппарат рассчитан на длительный режим работы.
        • Станция оборудована реле давления, за счет которого давление воды в системе поддерживается в автоматическом режиме.
        • Максимальная температура жидкости - 35 градусов.
        • Не требует особого обслуживания.
        • Вместительный мембранный резервуар - 100 литров.
        • Защита двигателя от перегрева.