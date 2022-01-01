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Станция водоснабжения Belamos XK 08 ALL
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Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Belamos XK 08 ALL
    Арт. X1692074
    Станция водоснабжения Belamos XK 08 ALL

      Станция водоснабжения Belamos XK 08 ALL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1692074

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XK 08 ALL оснащена электродвигателем мощностью 700 Вт, рассчитанным на интенсивную продолжительную работу. Используется для работы в системе водоснабжения частного дома или дачи, а также в организации систем полива и орошения садового участка. В конструкции предусмотрен гидроаккумулятор, который поддерживает оптимальный уровень давления и предотвращает гидравлические удары. Производительность станции составляет 50 литров в минуту.

        Преимущества

        • Не требует особого обслуживания
        • Благодаря самовсасывающему насосу, подача воды возможна с глубины до 8 метров
        • Станция полностью автоматизирована
        • Предназначен для длительной работы