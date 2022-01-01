Станция водоснабжения Belamos XK 08 ALL

Преимущества

Не требует особого обслуживания

Благодаря самовсасывающему насосу, подача воды возможна с глубины до 8 метров

Станция полностью автоматизирована

Предназначен для длительной работы

Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XK 08 ALL оснащена электродвигателем мощностью 700 Вт, рассчитанным на интенсивную продолжительную работу. Используется для работы в системе водоснабжения частного дома или дачи, а также в организации систем полива и орошения садового участка. В конструкции предусмотрен гидроаккумулятор, который поддерживает оптимальный уровень давления и предотвращает гидравлические удары. Производительность станции составляет 50 литров в минуту.