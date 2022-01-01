Станция водоснабжения Belamos XK 08 ALL
Арт. X1692074
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XK 08 ALL оснащена электродвигателем мощностью 700 Вт, рассчитанным на интенсивную продолжительную работу. Используется для работы в системе водоснабжения частного дома или дачи, а также в организации систем полива и орошения садового участка. В конструкции предусмотрен гидроаккумулятор, который поддерживает оптимальный уровень давления и предотвращает гидравлические удары. Производительность станции составляет 50 литров в минуту.
Преимущества
- Не требует особого обслуживания
- Благодаря самовсасывающему насосу, подача воды возможна с глубины до 8 метров
- Станция полностью автоматизирована
- Предназначен для длительной работы