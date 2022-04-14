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Радиатор биметаллический Rifar Base 500 4 секц.
5.0
2
4 800 ₽
Радиаторы отопления биметаллические
    Радиатор биметаллический Rifar Base 500 4 секц.
    Арт. X16912757283
    5.0
    2
    Радиатор биметаллический Rifar Base 500 4 секц.

      Радиатор биметаллический Rifar Base 500 4 секц.

      4 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912757283
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rifar
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		0.8
      Вес, кг
      		7.68
      Все характеристики
      4 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Купить Rifar Base 500 биметаллический стоит ради его удивительной износостойкости, позволяющей использовать радиатор не только в жилом доме, но и в муниципальных учреждениях: школах, садах, больницах, а также на промышленных объектах. Высокий коэффициент теплоотдачи способствует обогреву больших площадей, а улучшенный биметаллический сплав обеспечивает длительный срок службы без необходимости дополнительного сервиса. Радиатор отопления Rifar Base 500 отличается стойкостью к ржавчине и перепадам температур, что продлевает его эксплуатацию до предельных тридцати лет. Rifar Base 500 секции состоят из более надежного и безопасного материала, в отличие от чугунных или алюминиевых батарей. Плюсом будет и упрощенный монтаж, занимающий куда меньше времени ввиду облегченного корпуса радиатора.

        Преимущества

        • Эффективно обогревает
        • Хорошо работает в больших помещениях
        • Долго служит
        • Не ржавеет
        • Используется даже при температуре 135°С
        • Не выделяет опасных соединений
        • Работает на очищенной воде
        • Легко устанавливается

        Комплектация

        • Радиатор
        • Гарантийный талон
        • Упаковка