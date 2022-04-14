Радиатор биметаллический Rifar Base 500 4 секц.

Купить Rifar Base 500 биметаллический стоит ради его удивительной износостойкости, позволяющей использовать радиатор не только в жилом доме, но и в муниципальных учреждениях: школах, садах, больницах, а также на промышленных объектах. Высокий коэффициент теплоотдачи способствует обогреву больших площадей, а улучшенный биметаллический сплав обеспечивает длительный срок службы без необходимости дополнительного сервиса. Радиатор отопления Rifar Base 500 отличается стойкостью к ржавчине и перепадам температур, что продлевает его эксплуатацию до предельных тридцати лет. Rifar Base 500 секции состоят из более надежного и безопасного материала, в отличие от чугунных или алюминиевых батарей. Плюсом будет и упрощенный монтаж, занимающий куда меньше времени ввиду облегченного корпуса радиатора.

Преимущества

Эффективно обогревает

Хорошо работает в больших помещениях

Долго служит

Не ржавеет

Используется даже при температуре 135°С

Не выделяет опасных соединений

Работает на очищенной воде

Легко устанавливается

Комплектация