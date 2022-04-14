Радиатор биметаллический Rifar Base 500 4 секц.
Арт. X16912757283
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Общий объем, л
|0.8
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Вес, кг
|7.68
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- Купить Rifar Base 500 биметаллический стоит ради его удивительной износостойкости, позволяющей использовать радиатор не только в жилом доме, но и в муниципальных учреждениях: школах, садах, больницах, а также на промышленных объектах. Высокий коэффициент теплоотдачи способствует обогреву больших площадей, а улучшенный биметаллический сплав обеспечивает длительный срок службы без необходимости дополнительного сервиса. Радиатор отопления Rifar Base 500 отличается стойкостью к ржавчине и перепадам температур, что продлевает его эксплуатацию до предельных тридцати лет. Rifar Base 500 секции состоят из более надежного и безопасного материала, в отличие от чугунных или алюминиевых батарей. Плюсом будет и упрощенный монтаж, занимающий куда меньше времени ввиду облегченного корпуса радиатора.
Преимущества
- Эффективно обогревает
- Хорошо работает в больших помещениях
- Долго служит
- Не ржавеет
- Используется даже при температуре 135°С
- Не выделяет опасных соединений
- Работает на очищенной воде
- Легко устанавливается
Комплектация
- Радиатор
- Гарантийный талон
- Упаковка