Радиатор биметаллический Radena 500/85, 4 секции
Арт. X400132120
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Общий объем, л
|0.76
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Вес, кг
|8
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- Биметаллические секционные радиаторы RADENA bimetall - отопительные приборы повышенной прочности. Это радиаторы, состоящие из отдельных секций, соединенных с помощью стальных ниппелей и паронитовых прокладок. Внутренняя часть секции - трубный сварной каркас из углеродистой стали обеспечивает прочность радиатора, длительный срок эксплуатации и служит каналом для протока теплоносителя. Стальной каркас секции изготовлен из стальных труб, которые исключают контакт теплоносителя с алюминиевой оболочкой, таким образом отсутствуют условия для электрохимической коррозии конструкции.
Преимущества
- Возможность использования с любым типом теплоносителя
- Высокая тепловая эффективность благодаря использованию алюминия
- Точность геометрических параметров и безопасность конструкции
- Надежная защита от межсекционных протечек
- Элегантный вид корпуса