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Радиатор биметаллический Radena 500/85, 4 секции
5.0
3
3 320 ₽
Радиаторы отопления биметаллические
    Радиатор биметаллический Radena 500/85, 4 секции
    Арт. X400132120
    5.0
    3
    Радиатор биметаллический Radena 500/85, 4 секции

      Радиатор биметаллический Radena 500/85, 4 секции

      3 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X400132120
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Radena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Общий объем, л
      		0.76
      Вес, кг
      		8
      Все характеристики
      3 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Биметаллические секционные радиаторы RADENA bimetall - отопительные приборы повышенной прочности. Это радиаторы, состоящие из отдельных секций, соединенных с помощью стальных ниппелей и паронитовых прокладок. Внутренняя часть секции - трубный сварной каркас из углеродистой стали обеспечивает прочность радиатора, длительный срок эксплуатации и служит каналом для протока теплоносителя. Стальной каркас секции изготовлен из стальных труб, которые исключают контакт теплоносителя с алюминиевой оболочкой, таким образом отсутствуют условия для электрохимической коррозии конструкции.

        Преимущества

        • Возможность использования с любым типом теплоносителя
        • Высокая тепловая эффективность благодаря использованию алюминия
        • Точность геометрических параметров и безопасность конструкции
        • Надежная защита от межсекционных протечек
        • Элегантный вид корпуса