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Радиатор отопления биметаллический Radena 500/85 5 секц.
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Радиаторы отопления биметаллические
    Радиатор отопления биметаллический Radena 500/85 5 секц.
    Арт. X400132122
    Радиатор отопления биметаллический Radena 500/85 5 секц.

      Радиатор отопления биметаллический Radena 500/85 5 секц.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X400132122

      Характеристики

      Производитель
      		Radena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		9.75
      Макс. рабочее давление, МПа
      		2.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • RADENA — это секционные радиаторы, разработанные в Италии, в соответствии с европейскими стандартами и с учетом особенностей российских систем отопления. Радиаторы сертифицированы и отвечают всем европейским и российским нормам. Радиаторы RADENA универсальны и предназначены для применения в системах отопления жилых, административных, общественных, промышленных зданий.

        Преимущества

        • Наружное покрытие выполнено согласно европейским требованиям по экологии и безопасно для потребителей, не выделяет вредных веществ при работе отопительного прибора.
        • Для защиты от механических повреждений во время хранения и транспортировки радиаторы RADENA герметично упакованы в воздушно-пузырьковую пленку и внешнюю коробку из плотного картона, усиленного по торцам и углам. На внешней упаковке указывается модель, схема размещения и подробные технические характеристики радиатора.
        • К каждому радиатору прилагается технический паспорт.