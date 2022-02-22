Радиатор биметаллический Radena 350/85, 12 секций

Преимущества

Возможность использования с любым типом теплоносителя

Высокая тепловая эффективность благодаря использованию алюминия

Точность геометрических параметров и безопасность конструкции

Надежная защита от межсекционных протечек

Элегантный вид корпуса

Биметаллические секционные радиаторы RADENA bimetall - отопительные приборы повышенной прочности. Это радиаторы, состоящие из отдельных секций, соединенных с помощью стальных ниппелей и паронитовых прокладок. Внутренняя часть секции - трубный сварной каркас из углеродистой стали обеспечивает прочность радиатора, длительный срок эксплуатации и служит каналом для протока теплоносителя. Стальной каркас секции изготовлен из стальных труб, которые исключают контакт теплоносителя с алюминиевой оболочкой, таким образом отсутствуют условия для электрохимической коррозии конструкции.