Радиатор биметаллический Radena 150/85 8 секц.

Преимущества:

Равномерный, быстрый обогрев помещений;

Непротекающая конструкция;

Безопасное исполнение корпуса;

Стойкость к пневматическим и гидравлическим ударам;

Большой рабочий ресурс.





Радиатор биметаллический литой Radena 150 85 8 — это современная отопительная модель батареи, которая может быть использована для замены старых приборов отопления в многоэтажных домах любых зданий городской постройки. Данная модель устанавливается в системы с теплоносителем, имеющим температуру не более +110 градусов. Радиатор Radena 150 85 8 изготовлен в белом цвете, имеет стандартное исполнение и боковое подсоединение. Он легко монтируется в современные системы теплоснабжения. Основной особенностью радиатора Radena 150 85 8 секций является использование качественной стали для производства водопроводящего канала, а снаружи у радиатора биметаллического Radena 8 секций 150 85 имеется алюминиевая оболочка. В результате чего внутренняя часть, которая постоянно контактирует с водой, надежно защищена от образования коррозии. А за счет использования алюминия удается достигнуть высоких показателей отдачи тепла.Радиатор биметаллический Radena 8 секций из линейки 150 85 можно заказать по невысокой стоимости в интернет-магазине компании «Бигам». Для своих покупателей мы предлагаем доставку любого товара курьером. Покупку оформляйте с помощью сервисов нашего сайта.