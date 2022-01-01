Радиатор биметаллический Radena 150/85 8 секц.
Арт. X16912757217
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|7.04
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Диаметр подключения, дюйм
|1
- Радиатор биметаллический литой Radena 150 85 8 — это современная отопительная модель батареи, которая может быть использована для замены старых приборов отопления в многоэтажных домах любых зданий городской постройки. Данная модель устанавливается в системы с теплоносителем, имеющим температуру не более +110 градусов. Радиатор Radena 150 85 8 изготовлен в белом цвете, имеет стандартное исполнение и боковое подсоединение. Он легко монтируется в современные системы теплоснабжения. Основной особенностью радиатора Radena 150 85 8 секций является использование качественной стали для производства водопроводящего канала, а снаружи у радиатора биметаллического Radena 8 секций 150 85 имеется алюминиевая оболочка. В результате чего внутренняя часть, которая постоянно контактирует с водой, надежно защищена от образования коррозии. А за счет использования алюминия удается достигнуть высоких показателей отдачи тепла.
Преимущества:
- Равномерный, быстрый обогрев помещений;
- Непротекающая конструкция;
- Безопасное исполнение корпуса;
- Стойкость к пневматическим и гидравлическим ударам;
- Большой рабочий ресурс.