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Радиатор биметаллический Radena 150/85 8 секц.
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Радиаторы отопления биметаллические
    Радиатор биметаллический Radena 150/85 8 секц.
    Арт. X16912757217
    Радиатор биметаллический Radena 150/85 8 секц.

      Радиатор биметаллический Radena 150/85 8 секц.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16912757217

      Характеристики

      Производитель
      		Radena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		7.04
      Диаметр подключения, дюйм
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Радиатор биметаллический литой Radena 150 85 8 — это современная отопительная модель батареи, которая может быть использована для замены старых приборов отопления в многоэтажных домах любых зданий городской постройки. Данная модель устанавливается в системы с теплоносителем, имеющим температуру не более +110 градусов. Радиатор Radena 150 85 8 изготовлен в белом цвете, имеет стандартное исполнение и боковое подсоединение. Он легко монтируется в современные системы теплоснабжения. Основной особенностью радиатора Radena 150 85 8 секций является использование качественной стали для производства водопроводящего канала, а снаружи у радиатора биметаллического Radena 8 секций 150 85 имеется алюминиевая оболочка. В результате чего внутренняя часть, которая постоянно контактирует с водой, надежно защищена от образования коррозии. А за счет использования алюминия удается достигнуть высоких показателей отдачи тепла.

        Преимущества:

        • Равномерный, быстрый обогрев помещений;
        • Непротекающая конструкция;
        • Безопасное исполнение корпуса;
        • Стойкость к пневматическим и гидравлическим ударам;
        • Большой рабочий ресурс.


        Радиатор биметаллический Radena 8 секций из линейки 150 85 можно заказать по невысокой стоимости в интернет-магазине компании «Бигам». Для своих покупателей мы предлагаем доставку любого товара курьером. Покупку оформляйте с помощью сервисов нашего сайта.