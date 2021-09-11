Монтажный комплект ROMMER 1/2 11 в 1 (c 2 кронштернами)

Преимущества

Воздушный клапан. Необходим для отвода воздуха из радиатора

Монтажный комплект ROMMER 1/2" универсальный 11 в 1 c 2мя кронштейнами предназначен для подключения радиатора к системе отопления жилых и общественных зданий. Использование оригинальных комплектующих обеспечит Вам высокую надежность соединений и быстрый монтаж секционных радиаторов Rommer.