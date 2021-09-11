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Монтажный комплект ROMMER 1/2 11 в 1 (c 2 кронштернами)
5.0
1
350 ₽
Комплекты для радиаторов отопления
    Монтажный комплект ROMMER 1/2 11 в 1 (c 2 кронштернами)
    Арт. X16912758182
    5.0
    1
    Монтажный комплект ROMMER 1/2 11 в 1 (c 2 кронштернами)
    Монтажный комплект ROMMER 1/2 11 в 1 (c 2 кронштернами)
    Монтажный комплект ROMMER 1/2 11 в 1 (c 2 кронштернами)
    Монтажный комплект ROMMER 1/2 11 в 1 (c 2 кронштернами)
    Монтажный комплект ROMMER 1/2 11 в 1 (c 2 кронштернами)
      Монтажный комплект ROMMER 1/2 11 в 1 (c 2 кронштернами)
      Монтажный комплект ROMMER 1/2 11 в 1 (c 2 кронштернами)
      Монтажный комплект ROMMER 1/2 11 в 1 (c 2 кронштернами)
      Монтажный комплект ROMMER 1/2 11 в 1 (c 2 кронштернами)
      Монтажный комплект ROMMER 1/2 11 в 1 (c 2 кронштернами)

      Монтажный комплект ROMMER 1/2 11 в 1 (c 2 кронштернами)

      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912758182
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Rommer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		монтажный набор
      Количество в упаковке, шт
      		11
      Все характеристики
      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Монтажный комплект ROMMER 1/2" универсальный 11 в 1 c 2мя кронштейнами предназначен для подключения радиатора к системе отопления жилых и общественных зданий. Использование оригинальных комплектующих обеспечит Вам высокую надежность соединений и быстрый монтаж секционных радиаторов Rommer.

        Преимущества

        • Воздушный клапан. Необходим для отвода воздуха из радиатора