Монтажный комплект ROMMER 1/2 11 в 1 (c 2 кронштернами)
Арт. X16912758182
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|монтажный набор
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Количество в упаковке, шт
|11
- Монтажный комплект ROMMER 1/2" универсальный 11 в 1 c 2мя кронштейнами предназначен для подключения радиатора к системе отопления жилых и общественных зданий. Использование оригинальных комплектующих обеспечит Вам высокую надежность соединений и быстрый монтаж секционных радиаторов Rommer.
Преимущества
- Воздушный клапан. Необходим для отвода воздуха из радиатора