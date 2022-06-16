Присоединительный набор Royal Thermo RT03 (3/4", без кронштейнов)

Присоединительный набор Royal Thermo 3/4" без кронштейнов RT03 позволяет осуществить профессиональный монтаж радиаторов отопления. Использование фирменной продукции при установке радиаторов Royal Thermo гарантирует надежную и долговечную эксплуатацию приборов и исключает возникновение протечек.