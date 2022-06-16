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Присоединительный набор Royal Thermo RT03 (3/4", без кронштейнов)
5.0
2
500 ₽
Комплекты для радиаторов отопления
    Присоединительный набор Royal Thermo RT03 (3/4", без кронштейнов)
    Арт. О00000001461
    5.0
    2
    Присоединительный набор Royal Thermo RT03 (3/4", без кронштейнов)

      Присоединительный набор Royal Thermo RT03 (3/4", без кронштейнов)

      500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000001461
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Royal Thermo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		монтажный набор
      Количество в упаковке, шт
      		7
      Все характеристики
      500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Присоединительный набор Royal Thermo 3/4" без кронштейнов RT03 позволяет осуществить профессиональный монтаж радиаторов отопления. Использование фирменной продукции при установке радиаторов Royal Thermo гарантирует надежную и долговечную эксплуатацию приборов и исключает возникновение протечек.