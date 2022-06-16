Присоединительный набор Royal Thermo RT03 (3/4", без кронштейнов)
Арт. О00000001461
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|монтажный набор
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Количество в упаковке, шт
|7
- Присоединительный набор Royal Thermo 3/4" без кронштейнов RT03 позволяет осуществить профессиональный монтаж радиаторов отопления. Использование фирменной продукции при установке радиаторов Royal Thermo гарантирует надежную и долговечную эксплуатацию приборов и исключает возникновение протечек.