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Погружной насос Джилекс Водомет 55/50 А дф 6550
5.0
2
17 060 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
  • Персональная скидка
Погружной насос Джилекс Водомет 55/50 А дф 6550
Арт. X169139178
5.0
2
Погружной насос Джилекс Водомет 55/50 А дф 6550
Погружной насос Джилекс Водомет 55/50 А дф 6550
Погружной насос Джилекс Водомет 55/50 А дф 6550
Погружной насос Джилекс Водомет 55/50 А дф 6550
Погружной насос Джилекс Водомет 55/50 А дф 6550
Погружной насос Джилекс Водомет 55/50 А дф 6550
  • Персональная скидка
Погружной насос Джилекс Водомет 55/50 А дф 6550
Погружной насос Джилекс Водомет 55/50 А дф 6550
Погружной насос Джилекс Водомет 55/50 А дф 6550
Погружной насос Джилекс Водомет 55/50 А дф 6550
Погружной насос Джилекс Водомет 55/50 А дф 6550
Погружной насос Джилекс Водомет 55/50 А дф 6550

Погружной насос Джилекс Водомет 55/50 А дф 6550

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17 060 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169139178
5.0
2

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
17 060 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Колодезный насос Джилекс Водомёт 55/50 А дф 6550 - аппарат, погружаемый в колодец или водоём, для подачи чистой воды. Имеет прочный корпус, который защищает внутренние элементы от повреждений. Насос способен поднимать воду с 30-метровой глубины на расстояние до 50 метров. Поплавковый выключатель контролирует уровень воды и не дает насосу работать всухую, что может привести к выходу из строя. Аппарат можно использовать для водоснабжения приусадебных участков.

    Преимущества

    • Простота установки
    • Поплавковый выключатель предотвращает работу насоса без воды
    • Корпус из нержавеющей стали - для защиты от повреждений
    • Ушки для троса - удобство погружения/подъёма насоса
    • Сетевой кабель длиной 20 метров
    • "Омываемый" электродвигатель
    • Наличие двух уплотнений - длительный срок службы насоса
    • Максимальный напор - 50 метров
    • Встроенный конденсатор
    • Малошумность колодезного насоса Джилекс Водомёт 55/50 А дф 6550
    • Термопротектор с температурным срабатыванием - защита от перегрева
    • Длительная эксплуатация
    • Максимальный диаметр пропускаемых частиц 2 мм
    • Может перекачивать воду с содержанием песка до 2 кг на 1 м3 воды
    • Комплектуется фирменным обратным клапаном