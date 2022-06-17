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Погружной насос Джилекс Водомет 55/50 А дф 6550
Арт. X169139178
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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- Колодезный насос Джилекс Водомёт 55/50 А дф 6550 - аппарат, погружаемый в колодец или водоём, для подачи чистой воды. Имеет прочный корпус, который защищает внутренние элементы от повреждений. Насос способен поднимать воду с 30-метровой глубины на расстояние до 50 метров. Поплавковый выключатель контролирует уровень воды и не дает насосу работать всухую, что может привести к выходу из строя. Аппарат можно использовать для водоснабжения приусадебных участков.
Преимущества
- Простота установки
- Поплавковый выключатель предотвращает работу насоса без воды
- Корпус из нержавеющей стали - для защиты от повреждений
- Ушки для троса - удобство погружения/подъёма насоса
- Сетевой кабель длиной 20 метров
- "Омываемый" электродвигатель
- Наличие двух уплотнений - длительный срок службы насоса
- Максимальный напор - 50 метров
- Встроенный конденсатор
- Малошумность колодезного насоса Джилекс Водомёт 55/50 А дф 6550
- Термопротектор с температурным срабатыванием - защита от перегрева
- Длительная эксплуатация
- Максимальный диаметр пропускаемых частиц 2 мм
- Может перекачивать воду с содержанием песка до 2 кг на 1 м3 воды
- Комплектуется фирменным обратным клапаном