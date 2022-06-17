Погружной насос Джилекс Водомет 55/50 А дф 6550

Преимущества

Простота установки

Поплавковый выключатель предотвращает работу насоса без воды

Корпус из нержавеющей стали - для защиты от повреждений

Ушки для троса - удобство погружения/подъёма насоса

Сетевой кабель длиной 20 метров

"Омываемый" электродвигатель

Наличие двух уплотнений - длительный срок службы насоса

Максимальный напор - 50 метров

Встроенный конденсатор

Малошумность колодезного насоса Джилекс Водомёт 55/50 А дф 6550

Термопротектор с температурным срабатыванием - защита от перегрева

Длительная эксплуатация

Максимальный диаметр пропускаемых частиц 2 мм

Может перекачивать воду с содержанием песка до 2 кг на 1 м3 воды

Комплектуется фирменным обратным клапаном

Колодезный насос Джилекс Водомёт 55/50 А дф 6550 - аппарат, погружаемый в колодец или водоём, для подачи чистой воды. Имеет прочный корпус, который защищает внутренние элементы от повреждений. Насос способен поднимать воду с 30-метровой глубины на расстояние до 50 метров. Поплавковый выключатель контролирует уровень воды и не дает насосу работать всухую, что может привести к выходу из строя. Аппарат можно использовать для водоснабжения приусадебных участков.