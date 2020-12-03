- Персональная скидка
Погружной насос Джилекс Водомет 55/75 А дф 6575
Арт. X169139184
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Высокий напор
|Нет
|
Для повышения давления
|Нет
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ 55/75 А дф – погружной насос, используемый для автономного водоснабжения. Способен откачивать воду из скважин и колодцев (диаметр – не более 11 см), открытых водоемов, резервуаров и бассейнов. ВОДОМЕТ 55/75 А дф 6575 обладает высокой производительностью – 55 литров в минуту, и способен поднимать воду на высоту 75 метров. Насос обладает надежной конструкцией, включающей прочный металлический корпус, съемный водозаборный фильтр, электрический двигатель со встроенной защитой от перегрева. Прибор пригоден для откачивания воды с высоким содержанием песка (до 2 кг на 1 м³) и других частиц размером до 2 мм. Купить ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ 55/75 А дф 6575 можно для использования в системах автоматизированной подачи воды и орошения в частных домах, на дачных и садовых участках.
Преимущества
- Производительность – 55 л/мин
- Максимальный напор – 75 м
- Возможна работа при частичном погружении в воду на 25-30 см
- Встроенный конденсатор
- Защита от перегрева
- Уплотнения насосной части и электродвигателя
- Низкий уровень шума при работе
- Долгий срок службы
Комплектация
- Насос
- Донный фильтр
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка