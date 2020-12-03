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Погружной насос Джилекс Водомет 55/75 А дф 6575
4.9
13
20 899 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
  • Персональная скидка
Погружной насос Джилекс Водомет 55/75 А дф 6575
Арт. X169139184
4.9
13
Погружной насос Джилекс Водомет 55/75 А дф 6575
Погружной насос Джилекс Водомет 55/75 А дф 6575
Погружной насос Джилекс Водомет 55/75 А дф 6575
Погружной насос Джилекс Водомет 55/75 А дф 6575
Погружной насос Джилекс Водомет 55/75 А дф 6575
Погружной насос Джилекс Водомет 55/75 А дф 6575
Погружной насос Джилекс Водомет 55/75 А дф 6575
  • Персональная скидка
Погружной насос Джилекс Водомет 55/75 А дф 6575
Погружной насос Джилекс Водомет 55/75 А дф 6575
Погружной насос Джилекс Водомет 55/75 А дф 6575
Погружной насос Джилекс Водомет 55/75 А дф 6575
Погружной насос Джилекс Водомет 55/75 А дф 6575
Погружной насос Джилекс Водомет 55/75 А дф 6575
Погружной насос Джилекс Водомет 55/75 А дф 6575

Погружной насос Джилекс Водомет 55/75 А дф 6575

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20 899 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169139184
4.9
13

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
20 899 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ 55/75 А дф – погружной насос, используемый для автономного водоснабжения. Способен откачивать воду из скважин и колодцев (диаметр – не более 11 см), открытых водоемов, резервуаров и бассейнов. ВОДОМЕТ 55/75 А дф 6575 обладает высокой производительностью – 55 литров в минуту, и способен поднимать воду на высоту 75 метров. Насос обладает надежной конструкцией, включающей прочный металлический корпус, съемный водозаборный фильтр, электрический двигатель со встроенной защитой от перегрева. Прибор пригоден для откачивания воды с высоким содержанием песка (до 2 кг на 1 м³) и других частиц размером до 2 мм. Купить ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ 55/75 А дф 6575 можно для использования в системах автоматизированной подачи воды и орошения в частных домах, на дачных и садовых участках.

    Преимущества

    • Производительность – 55 л/мин
    • Максимальный напор – 75 м
    • Возможна работа при частичном погружении в воду на 25-30 см
    • Встроенный конденсатор
    • Защита от перегрева
    • Уплотнения насосной части и электродвигателя
    • Низкий уровень шума при работе
    • Долгий срок службы

    Комплектация

    • Насос
    • Донный фильтр
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный талон
    • Упаковка