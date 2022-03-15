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Погружной насос Джилекс Водомет 55/35 А дф 6535
Арт. X169139177
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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- Погружной насос ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ пригодится для сбора воды из чистых источников, например, ключевых, колодезных и скважинных. С его помощью можно обеспечить водой дачные, загородные дома и виллы. Предельная глубина работы насоса не превышает сорока метров, что идеально для небольшого участка. Электродвигатель насоса устроен таким образом, что поступающая вода омывает его, таким образом производя охлаждение системы, а встроенный предохранитель защищает насос от холостого хода. Наличие конденсатора и термопротектора облегчает работу устройства в жаркое время года, а двойная обмотка кожуха защищает его в холодную погоду. К тому же его работа не потревожит соседей - насос совершенно не производит шума даже при длительной эксплуатации.
Преимущества
- Эффективность
- Инновационность
- Надежность
- Тихая работа
- Долговечность
Комплектация
- Насос скважинный Джилекс ПРОФ 55/35 1035
- Выключатель поплавковый
- Сетевой кабель длиной 10 м
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка