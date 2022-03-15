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Погружной насос Джилекс Водомет 55/35 А дф 6535
5.0
2
13 390 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
  • Персональная скидка
Погружной насос Джилекс Водомет 55/35 А дф 6535
Арт. X169139177
5.0
2
Погружной насос Джилекс Водомет 55/35 А дф 6535
Погружной насос Джилекс Водомет 55/35 А дф 6535
Погружной насос Джилекс Водомет 55/35 А дф 6535
Погружной насос Джилекс Водомет 55/35 А дф 6535
Погружной насос Джилекс Водомет 55/35 А дф 6535
Погружной насос Джилекс Водомет 55/35 А дф 6535
  • Персональная скидка
Погружной насос Джилекс Водомет 55/35 А дф 6535
Погружной насос Джилекс Водомет 55/35 А дф 6535
Погружной насос Джилекс Водомет 55/35 А дф 6535
Погружной насос Джилекс Водомет 55/35 А дф 6535
Погружной насос Джилекс Водомет 55/35 А дф 6535
Погружной насос Джилекс Водомет 55/35 А дф 6535

Погружной насос Джилекс Водомет 55/35 А дф 6535

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13 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X169139177
5.0
2

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Погружной насос ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ пригодится для сбора воды из чистых источников, например, ключевых, колодезных и скважинных. С его помощью можно обеспечить водой дачные, загородные дома и виллы. Предельная глубина работы насоса не превышает сорока метров, что идеально для небольшого участка. Электродвигатель насоса устроен таким образом, что поступающая вода омывает его, таким образом производя охлаждение системы, а встроенный предохранитель защищает насос от холостого хода. Наличие конденсатора и термопротектора облегчает работу устройства в жаркое время года, а двойная обмотка кожуха защищает его в холодную погоду. К тому же его работа не потревожит соседей - насос совершенно не производит шума даже при длительной эксплуатации.

    Преимущества

    • Эффективность
    • Инновационность
    • Надежность
    • Тихая работа
    • Долговечность

    Комплектация

    • Насос скважинный Джилекс ПРОФ 55/35 1035
    • Выключатель поплавковый
    • Сетевой кабель длиной 10 м
    • Руководство по эксплуатации
    • Упаковка