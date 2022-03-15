Погружной насос Джилекс Водомет 55/35 А дф 6535

Погружной насос ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ пригодится для сбора воды из чистых источников, например, ключевых, колодезных и скважинных. С его помощью можно обеспечить водой дачные, загородные дома и виллы. Предельная глубина работы насоса не превышает сорока метров, что идеально для небольшого участка. Электродвигатель насоса устроен таким образом, что поступающая вода омывает его, таким образом производя охлаждение системы, а встроенный предохранитель защищает насос от холостого хода. Наличие конденсатора и термопротектора облегчает работу устройства в жаркое время года, а двойная обмотка кожуха защищает его в холодную погоду. К тому же его работа не потревожит соседей - насос совершенно не производит шума даже при длительной эксплуатации.

Преимущества

Эффективность

Инновационность

Надежность

Тихая работа

Долговечность

Комплектация