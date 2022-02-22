Дренажный насос для грязной воды Belamos DWP 1500/18

Преимущества

Выкачивает сильно загрязненную воду с твердыми частицами размером до 20 мм

Электродвигатель оборудован защитой от перегрузок по току и перегрева

Подъем воды на высоту до 18.5 метров

Чугунный корпус - устойчивость к воздействию кислой среды

Высокая производительность - 450 л/мин

Встроенный обратный клапан

Рассчитан на продолжительную работу

Регулировка уровня поплавкового переключателя

Насос поставляется в полностью готовом виде

Погружной дренажный насос БЕЛАМОС DWP 1500/18 предназначен для откачки воды из заилившихся колодцев, а также для отвода грязной жидкости с частицами размером до 20 мм из сточных канав и бассейнов. Оснащен электродвигателем мощностью 1.5 кВт со встроенной защитой от перегрева и перегрузки. Насос способен создавать напор высотой до 18,5 метров. Поплавковый выключатель обеспечивает работу в автоматическом режиме. Производительность составляет до 450 литров в минуту.