Дренажный насос для грязной воды Belamos DWP 1500/18
Арт. X169125128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G2
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Соединитель в комплекте
|елочка 2
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- Погружной дренажный насос БЕЛАМОС DWP 1500/18 предназначен для откачки воды из заилившихся колодцев, а также для отвода грязной жидкости с частицами размером до 20 мм из сточных канав и бассейнов. Оснащен электродвигателем мощностью 1.5 кВт со встроенной защитой от перегрева и перегрузки. Насос способен создавать напор высотой до 18,5 метров. Поплавковый выключатель обеспечивает работу в автоматическом режиме. Производительность составляет до 450 литров в минуту.
Преимущества
- Выкачивает сильно загрязненную воду с твердыми частицами размером до 20 мм
- Электродвигатель оборудован защитой от перегрузок по току и перегрева
- Подъем воды на высоту до 18.5 метров
- Чугунный корпус - устойчивость к воздействию кислой среды
- Высокая производительность - 450 л/мин
- Встроенный обратный клапан
- Рассчитан на продолжительную работу
- Регулировка уровня поплавкового переключателя
- Насос поставляется в полностью готовом виде