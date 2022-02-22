Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дренажный насос для грязной воды Belamos DWP 1500/18
4.8
6
15 770 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос для грязной воды Belamos DWP 1500/18
    Арт. X169125128
    4.8
    6
    Дренажный насос для грязной воды Belamos DWP 1500/18
    Дренажный насос для грязной воды Belamos DWP 1500/18
      Дренажный насос для грязной воды Belamos DWP 1500/18
      Дренажный насос для грязной воды Belamos DWP 1500/18

      Дренажный насос для грязной воды Belamos DWP 1500/18

      15 770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. X169125128
      4.8
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G2
      Соединитель в комплекте
      		елочка 2
      Все характеристики
      15 770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

      С этим товаром смотрят

      Фекальный дренажный насос Belamos DWP 1300 CS
      14 189 ₽
      17 027 ₽
      5.0
      Фекальный дренажный насос Belamos DWP 1300 CS
      • -2 838 ₽
      Зажим для троса из нержавеющей стали (3 мм)
      49 ₽
      5.0
      Зажим для троса из нержавеющей стали (3 мм)
      Пожарный рукав в сборе с ГР-50 (51 мм, 19,5 м)
      2 570 ₽
      5.0
      Пожарный рукав в сборе с ГР-50 (51 мм, 19,5 м)
      Переходник-футорка Altstream Н/В 2"х1"1/2(уп.16 шт)
      430 ₽
      5.0
      Переходник-футорка Altstream Н/В 2"х1"1/2(уп.16 шт)
      Переходник-футорка Altstream 1"*1 1/2" ВР/НР(уп.60 шт)
      340 ₽
      5.0
      Переходник-футорка Altstream 1"*1 1/2" ВР/НР(уп.60 шт)
      Переходная муфта Джилекс ПНД 9137, НР, 1 1/4" - 32 мм
      77 ₽
      5.0
      Переходная муфта Джилекс ПНД 9137, НР, 1 1/4" - 32 мм
      Лезвия Matrix 793315, 18 мм, 10 шт
      90 ₽
      5.0
      Лезвия Matrix 793315, 18 мм, 10 шт
      Хомут червячный Х13 Движение Автоваз (Стандарт), 60x80 мм
      30 ₽
      4.5
      Хомут червячный Х13 Движение Автоваз (Стандарт), 60x80 мм
      Хомут червячный Х09 Движение Автоваз (Стандарт), 32x50 мм
      25 ₽
      5.0
      Хомут червячный Х09 Движение Автоваз (Стандарт), 32x50 мм
      Гайка к пожарному рукаву Престиж ГЦ-50
      155 ₽
      Гайка к пожарному рукаву Престиж ГЦ-50
      Удлинитель шланга Джилекс Удав 9112 51х1½ М
      3 400 ₽
      Удлинитель шланга Джилекс Удав 9112 51х1½ М
      • Персональная скидка
      Удлинитель шланга ДЖИЛЕКС "УДАВ" 40х40
      2 980 ₽
      Удлинитель шланга ДЖИЛЕКС "УДАВ" 40х40
      • Персональная скидка
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Погружной дренажный насос БЕЛАМОС DWP 1500/18 предназначен для откачки воды из заилившихся колодцев, а также для отвода грязной жидкости с частицами размером до 20 мм из сточных канав и бассейнов. Оснащен электродвигателем мощностью 1.5 кВт со встроенной защитой от перегрева и перегрузки. Насос способен создавать напор высотой до 18,5 метров. Поплавковый выключатель обеспечивает работу в автоматическом режиме. Производительность составляет до 450 литров в минуту.

        Преимущества

        • Выкачивает сильно загрязненную воду с твердыми частицами размером до 20 мм
        • Электродвигатель оборудован защитой от перегрузок по току и перегрева
        • Подъем воды на высоту до 18.5 метров
        • Чугунный корпус - устойчивость к воздействию кислой среды
        • Высокая производительность - 450 л/мин
        • Встроенный обратный клапан
        • Рассчитан на продолжительную работу
        • Регулировка уровня поплавкового переключателя
        • Насос поставляется в полностью готовом виде