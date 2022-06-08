Пластиковый фланец Джилекс ГА 9032 (24-150 л)
Арт. X16914831
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
Пластиковый фланец ДЖИЛЕКС ГА 9032 используется в качестве детали, выполняющей функции дополнительной герметизации гидроаккумулятора. Благодаря фланцу ДЖИЛЕКС ГА 9032 24-150 л живучесть аккумулятора значительно повышается, ведь пластмасса не подвержена процессу коррозии, и устойчива к большому давлению. Он крепится к мембране гидроаккумулятора, обеспечивая надежное соединение с ним снабжающего трубопровода. Подходит также к моделям расширительного бака объемом от двадцати четырех до ста пятидесяти литров.
Преимущества пластикового фланца ДЖИЛЕКС ГА 9032:
- Прочность;
- Надежность;
- Герметичность;
- Простота.
Комплектация:
- Фланец;
- Упаковка.