Пластиковый фланец Джилекс ГА 9032 (24-150 л)

Пластиковый фланец ДЖИЛЕКС ГА 9032 используется в качестве детали, выполняющей функции дополнительной герметизации гидроаккумулятора. Благодаря фланцу ДЖИЛЕКС ГА 9032 24-150 л живучесть аккумулятора значительно повышается, ведь пластмасса не подвержена процессу коррозии, и устойчива к большому давлению. Он крепится к мембране гидроаккумулятора, обеспечивая надежное соединение с ним снабжающего трубопровода. Подходит также к моделям расширительного бака объемом от двадцати четырех до ста пятидесяти литров.

Преимущества пластикового фланца ДЖИЛЕКС ГА 9032:

Прочность;

Надежность;

Герметичность;

Простота.

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