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Пластиковый фланец Джилекс ГА 9032 (24-150 л)
5.0
2
385 ₽
Фланцы для инструмента
    Пластиковый фланец Джилекс ГА 9032 (24-150 л)
    Арт. X16914831
    5.0
    2
    Пластиковый фланец Джилекс ГА 9032 (24-150 л)

      Пластиковый фланец Джилекс ГА 9032 (24-150 л)

      385 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16914831
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Все характеристики
      385 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Пластиковый фланец ДЖИЛЕКС ГА 9032 используется в качестве детали, выполняющей функции дополнительной герметизации гидроаккумулятора. Благодаря фланцу ДЖИЛЕКС ГА 9032 24-150 л живучесть аккумулятора значительно повышается, ведь пластмасса не подвержена процессу коррозии, и устойчива к большому давлению. Он крепится к мембране гидроаккумулятора, обеспечивая надежное соединение с ним снабжающего трубопровода. Подходит также к моделям расширительного бака объемом от двадцати четырех до ста пятидесяти литров.

        Преимущества пластикового фланца ДЖИЛЕКС ГА 9032:

        • Прочность;
        • Надежность;
        • Герметичность;
        • Простота.

        Комплектация:

        • Фланец;
        • Упаковка.