Тройник комбинированный Джилекс ПНД 32*20*32 9355 (уп.10шт.)

Преимущества

Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом

Многократная, до 10 раз сборка и разборка

Эргономическая форма тройника облегчает работы по монтажу

Тройник Джилекс 32х20х32 позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата. Тройник 32х20х32 предназначен для монтажа разветвлений и соединений различных частей трубопроводной конструкции