Тройник комбинированный Джилекс ПНД 32*20*32 9355 (уп.10шт.)
Арт. X1691480317
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|тройник
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Тип соединения
|резьбовое
- Тройник Джилекс 32х20х32 позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата. Тройник 32х20х32 предназначен для монтажа разветвлений и соединений различных частей трубопроводной конструкции
Преимущества
- Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом
- Многократная, до 10 раз сборка и разборка
- Эргономическая форма тройника облегчает работы по монтажу