Евроконус для м/п трубы Valtec 20(2,0) VT.4420.NVE.20
Арт. X16916417
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|резьбовое
- Евроконус представляет собой латунный фитинг с накидной гайкой и обжимным кольцом для подключения металлополимерной трубы. Используется в системах горячего и холодного водоснабжения и отопления для подключения к коллекторам, радиаторным блокам и другим приборам, имеющим патрубки с резьбой «под евроконус». Позволяет создать герметичное разборное соединение.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность