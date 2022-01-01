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Евроконус для м/п трубы Valtec 20(2,0) VT.4420.NVE.20
207 ₽
Муфты обжимные для труб
    Евроконус для м/п трубы Valtec 20(2,0) VT.4420.NVE.20
    Арт. X16916417
    Евроконус для м/п трубы Valtec 20(2,0) VT.4420.NVE.20

      Евроконус для м/п трубы Valtec 20(2,0) VT.4420.NVE.20

      207 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16916417

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      207 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Евроконус представляет собой латунный фитинг с накидной гайкой и обжимным кольцом для подключения металлополимерной трубы. Используется в системах горячего и холодного водоснабжения и отопления для подключения к коллекторам, радиаторным блокам и другим приборам, имеющим патрубки с резьбой «под евроконус». Позволяет создать герметичное разборное соединение.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность