Евроконус для м/п трубы Valtec 20(2,0) VT.4420.NVE.20

Преимущества

Надежность

Долговечность

Евроконус представляет собой латунный фитинг с накидной гайкой и обжимным кольцом для подключения металлополимерной трубы. Используется в системах горячего и холодного водоснабжения и отопления для подключения к коллекторам, радиаторным блокам и другим приборам, имеющим патрубки с резьбой «под евроконус». Позволяет создать герметичное разборное соединение.