Компрессионный фитинг для труб Pex Stout SFC-0020-001620 (16x2x3/4)
Арт. X1691275808
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|компрессионное
Фитинги латунные Stout для труб PEX из сплава латуни высокого качества сделаны по всем стандартам объединенной национальной компании сертификации качества. Составляющие, одобренные европейскими нормами, отличаются долговечностью и полностью безопасны для использования в системе подачи питьевой воды или центрального отопления. Фитинг Stout купить можно для отопительных и водоснабжающих систем разного устройства, ведь магазин “Бигам” предоставляет широкий ассортимент универсальных, прочных и проверенных соединяющих элементов.
Преимущества фитинга Stout для металлопластиковых труб:
- Надежность;
- Износостойкость;
- Российское производство;
- Европейское качество.
Комплектация:
- Фитинг для труб;
- Упаковка.