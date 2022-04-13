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Компрессионный фитинг для труб Pex Stout SFC-0020-001620 (16x2x3/4)
5.0
1
253 ₽
Муфты обжимные для труб
    Компрессионный фитинг для труб Pex Stout SFC-0020-001620 (16x2x3/4)
    Арт. X1691275808
    5.0
    1
    Компрессионный фитинг для труб Pex Stout SFC-0020-001620 (16x2x3/4)
    Компрессионный фитинг для труб Pex Stout SFC-0020-001620 (16x2x3/4)
    Компрессионный фитинг для труб Pex Stout SFC-0020-001620 (16x2x3/4)
    Компрессионный фитинг для труб Pex Stout SFC-0020-001620 (16x2x3/4)
    Компрессионный фитинг для труб Pex Stout SFC-0020-001620 (16x2x3/4)
    Компрессионный фитинг для труб Pex Stout SFC-0020-001620 (16x2x3/4)
    Компрессионный фитинг для труб Pex Stout SFC-0020-001620 (16x2x3/4)
      Компрессионный фитинг для труб Pex Stout SFC-0020-001620 (16x2x3/4)
      Компрессионный фитинг для труб Pex Stout SFC-0020-001620 (16x2x3/4)
      Компрессионный фитинг для труб Pex Stout SFC-0020-001620 (16x2x3/4)
      Компрессионный фитинг для труб Pex Stout SFC-0020-001620 (16x2x3/4)
      Компрессионный фитинг для труб Pex Stout SFC-0020-001620 (16x2x3/4)
      Компрессионный фитинг для труб Pex Stout SFC-0020-001620 (16x2x3/4)
      Компрессионный фитинг для труб Pex Stout SFC-0020-001620 (16x2x3/4)

      Компрессионный фитинг для труб Pex Stout SFC-0020-001620 (16x2x3/4)

      253 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691275808
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stout
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		компрессионное
      Все характеристики
      253 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Фитинги латунные Stout для труб PEX из сплава латуни высокого качества сделаны по всем стандартам объединенной национальной компании сертификации качества. Составляющие, одобренные европейскими нормами, отличаются долговечностью и полностью безопасны для использования в системе подачи питьевой воды или центрального отопления. Фитинг Stout купить можно для отопительных и водоснабжающих систем разного устройства, ведь магазин “Бигам” предоставляет широкий ассортимент универсальных, прочных и проверенных соединяющих элементов.

        Преимущества фитинга Stout для металлопластиковых труб:

        • Надежность;
        • Износостойкость;
        • Российское производство;
        • Европейское качество.

        Комплектация:

        • Фитинг для труб;
        • Упаковка.