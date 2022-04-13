Компрессионный фитинг для труб Pex Stout SFC-0020-001620 (16x2x3/4)

Фитинги латунные Stout для труб PEX из сплава латуни высокого качества сделаны по всем стандартам объединенной национальной компании сертификации качества. Составляющие, одобренные европейскими нормами, отличаются долговечностью и полностью безопасны для использования в системе подачи питьевой воды или центрального отопления. Фитинг Stout купить можно для отопительных и водоснабжающих систем разного устройства, ведь магазин “Бигам” предоставляет широкий ассортимент универсальных, прочных и проверенных соединяющих элементов.

Преимущества фитинга Stout для металлопластиковых труб:

Надежность;

Износостойкость;

Российское производство;

Европейское качество.

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