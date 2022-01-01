Соединитель обжимной Valtec 16 VTm.303.N.001616

Преимущества

Корпус выполнен из горячештампованной (ГОШ) никелированной латуни марки CW617N по EN 12165 (соответствует марке ЛС 59-2 по ГОСТ 15527)

В проточках штуцера корпуса расположены два уплотнительных кольца из EPDM (этилен-пропиленового каучука)

Диэлектрическая шайба из PTFE (тефлона) предотвращает возникновение гальванической пары между алюминием металлополимерной трубы и латунью, а также делает трубопровод в целом неэлектропроводным

Труба закрепляется на соединителе с помощью обжимного разрезного латунного (CW 614N) кольца

Кольцо надежно обжимает трубу при взаимодействии конусных поверхностей гайки и кольца

Монтажная площадка соединителя с утопленными маркировочными литерами позволяет монтировать фитинг с помощью гаечного ключа

Средний полный срок службы: 50 лет

Обжимной соединитель Valtec VTm.303.N.001616 - это прямой однопроходной фитинг для соединения металлополимерных труб (PEX-AL-PEX, PE-AL-PE, PEX-AL-PE, PERT-AL-PE и пр.). Предназначен для эксплуатации в отопительных системах, системах питьевого и хозяйственного водопровода, горячего и холодного водоснабжения, а также на технологических трубопроводах с жидкостями, которые не оказывают агрессивного воздействия на материалы труб и соединителей.