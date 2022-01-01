Евроконус для м/п трубы Valtec 16(2,0) VT.4420.NVE.16
Арт. X16916416
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип соединения
|резьбовое
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Материал
|латунь
- Евроконус представляет собой латунный фитинг с накидной гайкой и обжимным кольцом для подключения пластиковой (из сшитого полиэтилена и др.), металлопластиковой труб. Используется в системах горячего и холодного водоснабжения и отопления для подключения к коллекторам, радиаторным блокам и другим приборам, имеющим патрубки с резьбой «под евроконус». Позволяет создать герметичное разборное соединение.
Преимущества
- Входной диаметр фитинга — 20"
- Тип соединения — накидная гайка с прямой внутренней резьбой
- Материал фитинга — устойчивая к коррозии латунь