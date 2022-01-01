Евроконус для м/п трубы Valtec 16(2,0) VT.4420.NVE.16

Преимущества

Входной диаметр фитинга — 20"

Тип соединения — накидная гайка с прямой внутренней резьбой

Материал фитинга — устойчивая к коррозии латунь

Евроконус представляет собой латунный фитинг с накидной гайкой и обжимным кольцом для подключения пластиковой (из сшитого полиэтилена и др.), металлопластиковой труб. Используется в системах горячего и холодного водоснабжения и отопления для подключения к коллекторам, радиаторным блокам и другим приборам, имеющим патрубки с резьбой «под евроконус». Позволяет создать герметичное разборное соединение.