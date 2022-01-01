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Тройник обжимной Valtec 20 VTm.331.N.202020
771 ₽
Тройники для трубопроводов
  • Персональная скидка
Тройник обжимной Valtec 20 VTm.331.N.202020
Арт. X1691310490
Тройник обжимной Valtec 20 VTm.331.N.202020
Тройник обжимной Valtec 20 VTm.331.N.202020
Тройник обжимной Valtec 20 VTm.331.N.202020
  • Персональная скидка
Тройник обжимной Valtec 20 VTm.331.N.202020
Тройник обжимной Valtec 20 VTm.331.N.202020
Тройник обжимной Valtec 20 VTm.331.N.202020

Тройник обжимной Valtec 20 VTm.331.N.202020

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771 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X1691310490

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
тройник
Материал
латунь
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
771 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Используется при монтаже систем горячего и холодного водоснабжения - как хозяйственного, так и питьевого назначения. Также подходит для организации систем отопления и технологических трубопроводов для транспортировки жидкостей и газов, которые не оказывают негативного воздействия на материал фитинга и металлопластиковые трубы.

    Преимущества

    • Номинальное давление, PN: 25 бар
    • Рабочее давление: 10 бар
    • Максимальная температура рабочей среды: 115 С
    • Аварийная температура рабочей среды: 130 С
    • Классы эксплуатации: 1; 2; 4; 5; ХВ
    • Минимальная температура рабочей среды: -30 С
    • Средний полный срок службы Valtec VTm.331.N.202020: 50 лет
    • Корпус фитинга выполнен из горячештампованной (ГОШ) латуни марки CW617N по EN 12165 (соответствует марке ЛС 59-2 по ГОСТ 15527)
    • Защитное никелевое покрытие; В проточках штуцера корпуса расположены два уплотнительных кольца из EPDM (этилен-пропиленового каучука)
    • Диэлектрическая шайба из PTFE (тефлона) предотвращает возникновение гальванической пары между алюминием металлополимерной трубы и латунью, а также делает трубопровод в целом неэлектропроводным
    • Труба закрепляется на соединителе с помощью обжимного разрезного латунного (CW614N) кольца, которое обжимает трубу при взаимодействии конусных поверхностей гайки и кольца
    • Монтажная площадка соединителя с утопленными маркировочными литерами позволяет монтировать фитинг с помощью гаечного ключа
    • Соответствие требованиям безопасности