- Персональная скидка
Тройник обжимной Valtec 20 VTm.331.N.202020
Арт. X1691310490
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Италия
|
Тип фитинга
|тройник
|
Материал
|латунь
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Используется при монтаже систем горячего и холодного водоснабжения - как хозяйственного, так и питьевого назначения. Также подходит для организации систем отопления и технологических трубопроводов для транспортировки жидкостей и газов, которые не оказывают негативного воздействия на материал фитинга и металлопластиковые трубы.
Преимущества
- Номинальное давление, PN: 25 бар
- Рабочее давление: 10 бар
- Максимальная температура рабочей среды: 115 С
- Аварийная температура рабочей среды: 130 С
- Классы эксплуатации: 1; 2; 4; 5; ХВ
- Минимальная температура рабочей среды: -30 С
- Средний полный срок службы Valtec VTm.331.N.202020: 50 лет
- Корпус фитинга выполнен из горячештампованной (ГОШ) латуни марки CW617N по EN 12165 (соответствует марке ЛС 59-2 по ГОСТ 15527)
- Защитное никелевое покрытие; . В проточках штуцера корпуса расположены два уплотнительных кольца из EPDM (этилен-пропиленового каучука)
- Диэлектрическая шайба из PTFE (тефлона) предотвращает возникновение гальванической пары между алюминием металлополимерной трубы и латунью, а также делает трубопровод в целом неэлектропроводным
- Труба закрепляется на соединителе с помощью обжимного разрезного латунного (CW614N) кольца, которое обжимает трубу при взаимодействии конусных поверхностей гайки и кольца
- Монтажная площадка соединителя с утопленными маркировочными литерами позволяет монтировать фитинг с помощью гаечного ключа
- Соответствие требованиям безопасности