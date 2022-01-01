Тройник обжимной Valtec 20 VTm.331.N.202020

Преимущества

Номинальное давление, PN: 25 бар

Рабочее давление: 10 бар

Максимальная температура рабочей среды: 115 С

Аварийная температура рабочей среды: 130 С

Классы эксплуатации: 1; 2; 4; 5; ХВ

Минимальная температура рабочей среды: -30 С

Средний полный срок службы Valtec VTm.331.N.202020: 50 лет

Корпус фитинга выполнен из горячештампованной (ГОШ) латуни марки CW617N по EN 12165 (соответствует марке ЛС 59-2 по ГОСТ 15527)

Защитное никелевое покрытие; . В проточках штуцера корпуса расположены два уплотнительных кольца из EPDM (этилен-пропиленового каучука)

В проточках штуцера корпуса расположены два уплотнительных кольца из EPDM (этилен-пропиленового каучука) Диэлектрическая шайба из PTFE (тефлона) предотвращает возникновение гальванической пары между алюминием металлополимерной трубы и латунью, а также делает трубопровод в целом неэлектропроводным

Труба закрепляется на соединителе с помощью обжимного разрезного латунного (CW614N) кольца, которое обжимает трубу при взаимодействии конусных поверхностей гайки и кольца

Монтажная площадка соединителя с утопленными маркировочными литерами позволяет монтировать фитинг с помощью гаечного ключа

Соответствие требованиям безопасности

Используется при монтаже систем горячего и холодного водоснабжения - как хозяйственного, так и питьевого назначения. Также подходит для организации систем отопления и технологических трубопроводов для транспортировки жидкостей и газов, которые не оказывают негативного воздействия на материал фитинга и металлопластиковые трубы.