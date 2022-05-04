Тройник Altstream 16*16*16 м/п (уп.25шт) 002040101
Арт. X1691310240
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|тройник
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Тип соединения
|винтовое
- Тройник Altstream 16*16*16 м/п (уп.25шт) 002040101 Применяется для соединения труб при монтаже систем водоснабжения, отопления, кондиционирования воздуха и технологических трубопроводов. При монтаже не требуют специальных инструментов.
Преимущества
- Износостойкость
- Надежность
- Долгий срок службы