Преимущества

Износостойкость

Надежность

Долгий срок службы

Тройник Altstream 16*16*16 м/п (уп.25шт) 002040101 Применяется для соединения труб при монтаже систем водоснабжения, отопления, кондиционирования воздуха и технологических трубопроводов. При монтаже не требуют специальных инструментов.