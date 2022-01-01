Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тройник переходной Valtec 3/4"x 1/2"x 1/2" ВР-НР-ВР VTr.132.RN.050404
391 ₽
Латунные тройники
    Тройник переходной Valtec 3/4"x 1/2"x 1/2" ВР-НР-ВР VTr.132.RN.050404
    Арт. X1691385977
    Тройник переходной Valtec 3/4"x 1/2"x 1/2" ВР-НР-ВР VTr.132.RN.050404

      Тройник переходной Valtec 3/4"x 1/2"x 1/2" ВР-НР-ВР VTr.132.RN.050404

      391 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691385977

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		тройник
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      391 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Резьбовой фитинг – тройник переходной с переходом на наружную резьбу изготовлен из латуни марки CW617N методом горячего штампования с последующим нанесением никелевого гальванопокрытия. Применяется для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах из стальных, медных, латунных, пластиковых и металлопластиковых труб. Комбинация присоединительных патрубков данной модели позволяет смонтировать участок трубопровода соответствующей конфигурации без дополнительных соединителей. Резьба фитинга – трубная цилиндрическая по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226), внутренняя/наружная/внутренняя.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы