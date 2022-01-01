Тройник переходной Valtec 3/4"x 1/2"x 1/2" ВР-НР-ВР VTr.132.RN.050404

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Резьбовой фитинг – тройник переходной с переходом на наружную резьбу изготовлен из латуни марки CW617N методом горячего штампования с последующим нанесением никелевого гальванопокрытия. Применяется для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах из стальных, медных, латунных, пластиковых и металлопластиковых труб. Комбинация присоединительных патрубков данной модели позволяет смонтировать участок трубопровода соответствующей конфигурации без дополнительных соединителей. Резьба фитинга – трубная цилиндрическая по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226), внутренняя/наружная/внутренняя.