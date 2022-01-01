Тройник переходной Valtec 1/2"х 3/4"х 1/2" ВР-ВР-ВР VTr.750.RN.040504
Арт. X1691385985
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|тройник
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Тип соединения
|резьбовое
- Тройник переходной Valtec 1/2"х 3/4"х 1/2" ВР-ВР-ВР VTr.750.RN.040504 используется для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха.
Преимущества
- Высока прочность
- Длительный срок службы
- Надежность