Преимущества

Высока прочность

Длительный срок службы

Надежность

Тройник переходной Valtec 1/2"х 3/4"х 1/2" ВР-ВР-ВР VTr.750.RN.040504 используется для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха.