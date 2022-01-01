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Тройник переходной Valtec 1/2"х 3/4"х 1/2" ВР-ВР-ВР VTr.750.RN.040504
305 ₽
Латунные тройники
    Тройник переходной Valtec 1/2"х 3/4"х 1/2" ВР-ВР-ВР VTr.750.RN.040504
    Арт. X1691385985
    Тройник переходной Valtec 1/2"х 3/4"х 1/2" ВР-ВР-ВР VTr.750.RN.040504

      Тройник переходной Valtec 1/2"х 3/4"х 1/2" ВР-ВР-ВР VTr.750.RN.040504

      305 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691385985

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		тройник
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      305 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тройник переходной Valtec 1/2"х 3/4"х 1/2" ВР-ВР-ВР VTr.750.RN.040504 используется для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха.

        Преимущества

        • Высока прочность
        • Длительный срок службы 
        • Надежность