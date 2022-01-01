Тройник с переходом на НР 1/2" ВР-ВР-НР Valtec VTr.134.N.0004
Арт. X1691385965
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|тройник
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Тип соединения
|резьбовое
- Применяется для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах из стальных, медных, латунных, пластиковых и металлопластиковых труб.
Преимущества
- Резьбовой фитинг – тройник с переходом на наружную резьбу изготовлен из латуни марки CW617N методом горячего штампования с последующим нанесением никелевого гальванопокрытия
- Наружная резьба фитинга имеет насечки для эффективного удержания уплотнительного материала