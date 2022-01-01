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Тройник с переходом на НР 1/2" ВР-ВР-НР Valtec VTr.134.N.0004
312 ₽
Фитинги
    Тройник с переходом на НР 1/2" ВР-ВР-НР Valtec VTr.134.N.0004
    Арт. X1691385965
    Тройник с переходом на НР 1/2" ВР-ВР-НР Valtec VTr.134.N.0004

      Тройник с переходом на НР 1/2" ВР-ВР-НР Valtec VTr.134.N.0004

      312 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691385965

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		тройник
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      312 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Применяется для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах из стальных, медных, латунных, пластиковых и металлопластиковых труб.

        Преимущества

        • Резьбовой фитинг – тройник с переходом на наружную резьбу изготовлен из латуни марки CW617N методом горячего штампования с последующим нанесением никелевого гальванопокрытия
        • Наружная резьба фитинга имеет насечки для эффективного удержания уплотнительного материала