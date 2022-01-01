Тройник с переходом на НР 1/2" ВР-ВР-НР Valtec VTr.134.N.0004

Преимущества

Резьбовой фитинг – тройник с переходом на наружную резьбу изготовлен из латуни марки CW617N методом горячего штампования с последующим нанесением никелевого гальванопокрытия

Наружная резьба фитинга имеет насечки для эффективного удержания уплотнительного материала

Применяется для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах из стальных, медных, латунных, пластиковых и металлопластиковых труб.