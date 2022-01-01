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Тройник Valtec с переходом на НР 3/4" ВР-НР-ВР VTr.132.N.0005
Арт. X1691385970
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|тройник
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Тип соединения
|резьбовое
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- Латунные резьбовые соединительные детали используются для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха и на технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости, неагрессивные к материалу соединителей.
Преимущества
- Легко монтируется
- Длительный срок службы
- Высокая прочность