Тройник с переходом на НР 3/4" ВР-ВР-НР Valtec VTr.134.N.0005

Преимущества

Резьбовой фитинг – тройник с переходом на наружную резьбу изготовлен из латуни марки CW617N методом горячего штампования с последующим нанесением никелевого гальванопокрытия

Наружная резьба фитинга имеет насечки для эффективного удержания уплотнительного материала

Тройник с переходом Valtec VTr.134.N.0005 обеспечивает возможность создания разъемных соединений на трубопроводах водоснабжения и отопления. Также подходит для эксплуатации на технологических трубопроводах с неагрессивными рабочими средами.