Тройник с переходом на НР 3/4" ВР-ВР-НР Valtec VTr.134.N.0005
Арт. X1691385966
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|тройник
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Тип соединения
|резьбовое
- Тройник с переходом Valtec VTr.134.N.0005 обеспечивает возможность создания разъемных соединений на трубопроводах водоснабжения и отопления. Также подходит для эксплуатации на технологических трубопроводах с неагрессивными рабочими средами.
Преимущества
- Резьбовой фитинг – тройник с переходом на наружную резьбу изготовлен из латуни марки CW617N методом горячего штампования с последующим нанесением никелевого гальванопокрытия
- Наружная резьба фитинга имеет насечки для эффективного удержания уплотнительного материала