Угольник Valtec 1" ВР-ВР VTr.090.N.0006

Преимущества

Угольник изготовлен из латуни марки CW617N методом горячего штампования с последующим нанесением никелевого гальванопокрытия

Соответствие изделия требованиям безопасности

Латунный никелированный угольник применяется для создания резьбовых соединений на трубопроводах из стальных, медных, латунных, пластиковых и металлопластиковых труб.