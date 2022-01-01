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Угольник Valtec 1" ВР-ВР VTr.090.N.0006
562 ₽
Латунные угольники
    Угольник Valtec 1" ВР-ВР VTr.090.N.0006
    Арт. X1691386029
    Угольник Valtec 1" ВР-ВР VTr.090.N.0006

      Угольник Valtec 1" ВР-ВР VTr.090.N.0006

      562 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691386029

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		угол
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      562 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Латунный никелированный угольник применяется для создания резьбовых соединений на трубопроводах из стальных, медных, латунных, пластиковых и металлопластиковых труб.

        Преимущества

        • Угольник изготовлен из латуни марки CW617N методом горячего штампования с последующим нанесением никелевого гальванопокрытия
        • Соответствие изделия требованиям безопасности