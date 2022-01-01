Муфта переходная Valtec 1 1/2"х 1 1/4" ВР-ВР VTr.240.N.0807

Преимущества

Простой монтаж

Широкая сфера применения

Отменное качество

Переходная муфта Valtec 1 1\2"х1 1\4" дюйма предназначена для соединения труб разного диаметра в бытовых и промышленных трубопроводах. Она не только позволяет скреплять между собой трубопроводные элементы разных размеров, но и применяется совместно с трубами, изготовленными из пластика, стали, меди, латуни и других материалов. Фитинг выполнен из горячепрессованной латуни и защищен от воздействия агрессивных веществ гальванопокрытием из никеля.