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Муфта переходная Valtec 1 1/2"х 1 1/4" ВР-ВР VTr.240.N.0807
555 ₽
584 ₽
Муфты и переходники
    Муфта переходная Valtec 1 1/2"х 1 1/4" ВР-ВР VTr.240.N.0807
    Арт. X16913202241
    Муфта переходная Valtec 1 1/2"х 1 1/4" ВР-ВР VTr.240.N.0807

      Муфта переходная Valtec 1 1/2"х 1 1/4" ВР-ВР VTr.240.N.0807

      • -29 ₽
      555 ₽
      584 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16913202241

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      • -29 ₽
      555 ₽
      584 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переходная муфта Valtec 1 1\2"х1 1\4" дюйма предназначена для соединения труб разного диаметра в бытовых и промышленных трубопроводах. Она не только позволяет скреплять между собой трубопроводные элементы разных размеров, но и применяется совместно с трубами, изготовленными из пластика, стали, меди, латуни и других материалов. Фитинг выполнен из горячепрессованной латуни и защищен от воздействия агрессивных веществ гальванопокрытием из никеля.

        Преимущества

        • Простой монтаж
        • Широкая сфера применения
        • Отменное качество 